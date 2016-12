Linux E X P R E S, Red Hat Enterprise Linux 7.3: Parallel NFS, Internet věcí, kontejnery

Čtvrtek, 3. listopad 2016 | | známka 1,00





Nová verze Red Hat Enterprise Linux 7.3 přináší celou řadu zajímavých novinek. Clustery s Parallel NFS (pNFS, součást specifikace NFS 4.1) lze nyní snáze spravovat a je k dispozici podpora Block SCSI a Flex Files. Vyšší síťový výkon na rozhraních 40 a 100 Gb/s je dosažen především díky vylepšenému alokátoru paměti pro pakety.

Řada novinek je v oblasti Internetu věcí. Především přibyla podpora pro Bluetooth LE (nízkoenergetická komunikace) a pro protokol CANbus (rozhraní používané v automobilech a různých strojích). Z novinek pro kontejnery lze zmínit například vylepšené nástroje pro správu (Atomic CLI / Cockpit) nebo technologické preview podepisování kontejnerů. S technologií Pacemaker lze spravovat clustery napříč různými geografickými lokalitami a pokročile nastavovat notifikace.

Red Hat Enterprise Linux 7.3 je k dispozici v řadě variant. Kromě těch klasických je to také Atomic Host (minimalizovaná verze pro běh kontejnerů), Red Hat Enterprise Linux for SAP Applications a Red Hat Enterprise Linux Server for ARM 7.3 Development Preview (nově obsahuje virtualizaci založenou na KVM, úložiště Ceph a počáteční podporu pro Red Hat Developer Toolset).