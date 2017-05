Linux E X P R E S, Známe termíny konferencí LinuxDays 2017 a OpenAlt 2017

Středa, 26. duben 2017 | | známka 1,00





Konference LinuxDays se koná každoročně na podzim na půdě Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze. V letošním roce to bude o víkendu 7. a 8. října. Už nyní ale můžete navrhovat otázky do kvízu pro letošní ročník. O loňském ročníku si můžete přečíst v reportážním článku.

LinuxDays 2016

Pro LinuxDays už tradičně následuje obdobná konference na FIT VUT v Brně, v posledních letech známá pod názvem OpenAlt. Také tady už známe termín pro letošek: 4. a 5. listopad. Již při ohlášení termínu organizátoři vyhlásili Call for Papers. Máte-li tedy co nabídnout nebo víte-li o někom, neváhejte, registrační formulář je připraven a příspěvky se budou sbírat do 10. září 2017. I o loňském ročního této konference jsme vydali reportáž.

OpenAlt 2016