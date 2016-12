Linux E X P R E S, LinuxDays 2016 + tipy a triky pro Turris Omnia

Středa, 12. říjen 2016 | | 7 | známka 1,00



LinuxDays 2016

Konference LinuxDays patří již řadu let k událostem, které žádný pořádný „linuxák“ nevynechá. Počet účastníků stále roste, letos se jich zaregistrovalo přes 1200. LinuxDays je tak největší českou konferencí zaměřenou na Linux, svobodný software a související technologie. Koná se tradičně v budově FIT ČVUT v Praze.

V době Internetu věcí nepřekvapí, že tohle není jen nějaká obyčejná lampa...

V letošním roce na účastníky čekaly čtyři proudy přednášek (z toho jeden v sobotu tvořila minikonference Gentoo Miniconf), dva proudy workshopů, otevřená místnost (k dispozici pro „neoficiální“ přednášky a workshopy), RetroHerna (kde bylo možno si zahrát hry populární v dřívějších dobách), certifikace LPI a mnoho stánků (například různých linuxových distribucí, „hackerských doupat“, bastlířů…).

Jedním ze stánků byla i káva z Kofárny, která byla k dispozici zdarma díky sponzorství CZ.NIC.

Škála témat byla velká, takže si každý mohl najít to „svoje“. Mezi hlavní oblasti patřily například internetová bezpečnost, Internet věcí, kontejnery, správa sítí nebo vysoce výkonné architektury. Ve workshopech měl poměrně velký prostor také jazyk Python.

Nával okolo stánku distribuce openSUSE

Letošní konference se – jako už ostatně i v předchozích letech – velice povedla a vše probíhalo hladce. Hlavní změnou oproti dřívějším ročníkům byl hlavně nárůst počtu stánků, kde rozhodně bylo na co koukat. Svůj stánek měl i kancelářský balík LibreOffice, kde se každý mohl zeptat na věci související s balíkem a podívat se, co už umí cloudová verze.

Dokonáno jest, routery jsou tady

Jednou z přednášek byla ta, kde Michal Hrušecký hovořil o tom, k čemu lze využít router Turris Omnia a jak s ním pracovat. Právě v těchto dnech míří k novým majitelům stále další vyrobené kusy, na něž se čekalo zhruba od přelomu roku, než proběhnou veškeré přípravné kroky. Nyní je tedy ten správný čas se bavit o možnostech routeru.

Přečtěte si zprávu o routerech Turris Omnia a o zveřejnění dokumentace.

Michal Hrušecký při své přednášce o routeru Turris Omnia

Turris Omnia je především router, ale dá se toho s ním dělat mnohem víc. Je to totiž ve skutečnosti i poměrně výkonný počítač s nízkou spotřebou energie. Vysoce převyšuje běžné SOHO routery (v některých parametrech i o několik řádů) a disponuje i některými speciální funkcemi.

Podpora VLAN

Omnia může vyřešit například „problém málo zasíťovaného bytu“ – kde je žádoucí přitom oddělit různé sítě, aby počítače běžely na jiné síti než například chytrá televize. Řešením je podpora VLAN, tedy virtuálních sítí na jedné fyzické; touto podporou router disponuje. „Je to takové hezké řešení, které umožňuje víceméně každý OpenWrt router,“ upřesňuje to Michal Hrušecký. Systém Turris OS je totiž mírně modifikovanou verzí OpenWrt.

Jak to nastavit? V OpenWrt je webové uživatelské rozhraní LuCI, kterým se nastavuje i Turris Omnia (disponující vlastním velmi jednoduchým prostředím, které má ale jen hodně omezené možnosti). Zde je sekce s poněkud matoucím názvem Rozhraní, která k nastavení sítí slouží. Dá se tam ovládat i switch obsažený v routeru.

Debata o routeru Turris Omnia na stánku CZ.NIC

Ovládání LED

Na přední straně routeru Turris Omnia je řada dvanácti indikačních diod, které lze kromě jejich běžné funkce využít i k dalším účelům. Přímo připraveny jsou k tomu dva nástroje: Rainbow a konfigurátor LED. Prvním z nich lze přímo nastavovat jak barvy, tak intenzitu svitu; pro adresaci jednotlivých LED lze používat jejich názvy nebo bitovou masku.

Druhým nástrojem je konfigurátor LED, který díky začlenění do LED subsystému linuxového jádra umí hodně věcí: „Zní to sice nezajímavě, ale je to zajímavé, protože to umožňuje například využít různé triggery, které tam jsou.“ Mezi tyto triggery patří kupříkladu časovač, disková aktivita nebo aktivita zařízení připojeného přes USB. Naopak nelze pracovat s barvami a intenzitou.

Dvakrát Turris Omnia v akci – vpředu v krabičce, vzadu holá deska

Multifunkční resetovací tlačítko

Resetovací tlačítko na routeru Turris Omnia má kromě obvyklých funkcí (prostý restart a reset do továrního nastavení) i řadu nadstandardních, umožňujících různě obnovovat router ze zapeklitých situací (do kterých se lze dostat při hlubším experimentování). „Snažili jsme se, aby ať to rozbijete, jak to rozbijete, abyste byli schopni si to sami opravit,“ říká Michal Hrušecký.

Vše se ovládá jedním tlačítkem a rozhoduje doba, kterou ho podržíte. Indikátorem jsou LED na přední straně – pro jednotlivé stavy se postupně rozsvěcují. Jako první je obyčejný reset, potom návrat na předchozí snapshot (typicky před poslední aktualizací), návrat do továrního stavu, použití obrazu z USB a start záchranného systému.

Pro správu snapshotů se používá nástroj Schnapps, kterým lze jednotlivé snímky vytvářet, porovnávat, vracet se k nim, mazat je a vypisovat jejich seznam.

Účastníci konference sledují přednášku

Kontejnery (LXC)

Turris Omnia disponuje velmi zajímavou funkcí, a to je podpora kontejnerů LXC. Tyto kontejnery nabízejí lehkou formu virtualizace – kontejnery sdílejí jádro (včetně modulů), ostatní komponenty mají své. Výhodou je nízká režie, snadná správa a možnost nastavovat kontejnerům využitelné prostředky.

Díky LXC si lze spustit na Omnii prakticky libovolnou linuxovou distribuci (samozřejmě zkompilovanou pro architekturu ARMv7, na níž je router postaven). Systém lze díky virtuálnímu síťovému rozhraní připojit do kterékoli sítě, která je v routeru k dispozici.

Pozvání na IT16.2

Přednášku o routeru Turris Omnia zakončilo pozvání na konferenci IT16.2, kterou CZ.NIC pořádá 3. prosince letošního roku, opět na FIT ČVUT. Na této konferenci bude routeru věnována část přednášek.

Hackerspace base 48 (resp. jeho členové) si vyrobí téměř všechno...