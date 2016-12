Linux E X P R E S, V Mnichově se debatuje o návratu k Microsoftu

Matthias Kirschner, prezident Free Software Foundation Europe (FSFE), je ze situace smutný. Táže se, proč se na zprávě pro primátora podílela firma těsně spolupracující s Microsoftem: „Takové vztahy jsou problematické a lidé by měli výsledky interpretovat s jejich zvážením.“ Pokud by došlo k návratu k Microsoftu, bylo by to podle Kirschnera ukázkou toho, jak těžké je vymanit se ze závislosti. „Samozřejmě to bude oponenty vykreslováno jako selhání svobodného softwaru, namísto selhání při zadávání zakázek po mnoho let.“

V rámci širšího projektu „architektury a klientů“ za celkem 18,9 milionu eur (tedy více než půl miliardy korun) by město přijalo dva experty na Windows, kteří by pomohli vyvinout novou klientskou aplikaci pro Windows. Kritika otevřeného řešení zaznívá (kromě primátora) hlavně z odboru lidských zdrojů – že údajně „efektivita a produktivita práce výrazně poklesla“, že „i po 10 letech od začátku migrace jsou uživatelé nespokojeni“ a konečně že je současné řešení „daleko za technickými možnostmi tradičních standardních řešení.“

Mnichovští radní debatují o návrhu , že by se na počítače města vrátil systém Microsoft Windows (konkrétně ve verzi 10) a kancelářský balík Microsoft Office. Návrh předložil současný primátor Dieter Reiter, který návrat k Microsoftu podporuje již od svého nástupu do funkce v roce 2014. Podle nynějšího návrhu by měli mít uživatelé na výběr, zda budou používat svobodný software (linuxovou distribuci LiMux a kancelářský balík LibreOffice) nebo proprietární software od Microsoftu.

V Mnichově se debatuje o návratu k Microsoftu

Tomáš Crhonek

Odpovědět Odkaz 1 - Asi nikdy nepochopím, k čemu úřady potřebují obecné programy jako *Office. Pracují se strukturovanými daty, formulářovými daty, číselníky a tabulkami. Obecný textový procesor je v takovém prostředí zcela k ničemu. Pokud potřebují napsat formální dopis s obecným textem, tak k tomu dneska perfektně poslouží jakýkoliv CMS, který do dopisu automaticky vloží aktuální hlavičku úřadu, může jej rovnou elektronicky podepsat a archivovat. - No, toto je věčně se opakující problém a já s tím asi nic neudělám.



2 - "by město přijalo dva experty na Windows, kteří by pomohli vyvinout novou klientskou aplikaci pro Windows"



Ano, proč psát multiplatformní aplikaci, když lze napsat apku pro jeden konkrétní OS (a to ještě komerční). Trochu mi to připomíná jeden celostátní systém v ČR, který má některé části postavené nad MS Silverlight a byl vyvíjen v době, kdy MS dávno ohlásil, že se Silvelight končí. Takže máme produkt za x stovek M, který je postavený na zastaralé technologii, která není dostupná ani ve Windows.

Re: V Mnichově se debatuje o návratu k Microsoftu

Lukáš Jelínek

Odpovědět Odkaz Ad 1 - zvyk je železná košile. Navíc ho podporují i různé SW typu spisových služeb, které jsou "by design" navázány na Word a integraci s ničím jiným přímo nepodporují (úřad by si integraci musel nechat udělat a tudíž i velmi draze zaplatit - do toho se nikomu nechce).



Ad 2 - tohle je pořád dokola. A teď se to ještě vrací v mobilních aplikacích. Na všechno se dělají aplikace pro Android a případně iOS (výjimečně i pro WP), místo aby se udělala jedna pořádná aplikace webová, která by jela všude. Tady zase často bývá důvodem to, aby se "využily možnosti telefonu", rozuměj aby se uživatel co nejvíc šmíroval. Re: V Mnichově se debatuje o návratu k Microsoftu

nobody

Odpovědět Odkaz nejhorsi je ze v pripade napsani NOVE aplikace pro Windows, se pak rekne "Podivejte jak se nam to dobre ovladat na tech Windows", pritom kdyby tu NOVOU aplikaci udelali pro Linux tak tam bude totozna bez potreby Windows a take by se logicky ovladala lepe nez nejaka stara-spatna...



druha vec pak je, ze se muze stat tak jako se bezne stava ve statni sprave, ze NOVA aplikace bude vlastne horsi nez ta stara, bude se hure ovladat, bude tam mene moznosti ale bude se rikat jak je dokonala, protoze byla tak draha a Microsofti lobiste si budou mnout ruce, protoze uz bude prechod na Windows zarizen/zaplacen/podplacen...

V Mnichově se debatuje o návratu k Microsoftu

Osvald Tretter

Odpovědět Odkaz Praktická ukázka, kdože to pracuje ve státních institucích... samé ovce... bééé :D

V Mnichově se debatuje o návratu k Microsoftu

anonym

Odpovědět Odkaz Ano připojuji se k názoru "Osvald Tretter" úplný nýmand se časem naučí pracovat s chytrým telefonem, tabletem, tedy s přístroji bez vybavení M$ Wincek a M$ Oppice, ale chytrý a studovaný úředník to nedokáže. Dokonce to už jsem bouchnul smíchy při čtení prvního příspěvku:



2 - "by město přijalo dva experty na Windows, kteří by pomohli vyvinout novou klientskou aplikaci pro Windows"



Co ta klientská aplikace asi tak bude dělat? Asi rozsvěcovat čudlíky na klávesnici, aby úřednící věděli co mají zmáčknout.



Ne ne, Linux do státní správy nelze dostat, to je nadlidský výkon, ti úředníci to nezvládnou.

V Mnichově se debatuje o návratu k Microsoftu

Wrunx

Odpovědět Odkaz Spíš za tím vidím politickou objednávku, vždyť bývalá starostka si (tedy pokud mě paměť neklame...) dokonce chválila že Linux už se na úřadě dobře rozjel. Jenže, co kdyby se nedejpámbu ukázalo, že to jde i bez všemocného Microsoftu? Ještě by mohly začít chtít přejít i další úřady či instituce! No to tak!

Re: V Mnichově se debatuje o návratu k Microsoftu

nobody

Odpovědět Odkaz prave soucasny startosta zacal tlacit Windows uz pri nastupu, jestli si pamatuju tak presentoval ze je vse s Linuxem spatne driv nez si nechal udelat studii, kterou pro nej delal v podstate Microsoft i kdyz prostrednictvim treti strany, navic Microsoft vyhrozoval ze zrusi svoji centralu v Mnichove a prestehuje se do jineho mesta, takze Mnichov by prisel o jejich dane atd... rozhodne jde o politicky-logistickou-nechutnost...