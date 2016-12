Linux E X P R E S, Odborné přednášky a soutěže v programování o velké ceny, to je 1. veletrh práce pro programátory v ČR

Pondělí, 21. listopad 2016 | | známka 1,00



Hlavní přínosy veletrhu:

Probudí ve vás chuť kariérně se posunout

Získáte kontakty na top firmy v Čechách

Můžete si vyzkoušet minipohovor u tolika firem, kolik stihnete

Poznáte se s dalšími programátory

Vzděláte se – v rámci veletrhu proběhnou i odborné přednášky

Můžete potrápit mozek a zasoutěžit si o zajímavé ceny

A je to celé zadarmo

Každý se může kariérně posunout

V každém zaměstnání můžete získat jen velice omezené množství znalostí a zkušeností ve srovnání s tím, co vše obor zahrnuje. I v kariéře programátora jednou přijde chvíle, kdy se vyplatí posunout se zas někam dále. Stačí si spočítat, jakou máte sami průměrnou délku setrvání v zaměstnání. Veletrh tak programátorům umožní vylézt z jejich sociální bubliny a porozhlédnout se po aktuálních nabídkách práce. A možná i udělat zásadní krok v kariéře.

Přístup k firmám, ke kterým se jen těžko dostanete

Na veletrhu se bude prezentovat 150 až 200 firem. Pokud nejste hyperaktivní sociální psychopati, sami máte jen mizivou šanci se s těmito firmami setkat sami na vlastní pěst. Jen si zkuste představit, jak dlouho vám zabere dohodnout si 150 schůzek. A to nemluvíme ani o tom, že nejdříve musíte sehnat ty správné kontakty. Veletrh toto vyřeší za vás a nabídne vám přístup k top firmám v České republice.

150 pohovorů za jediný den

Kolik času vám zabere jen jeden jediný pohovor? A teď si to zkuste vynásobit 150... Na veletrhu můžete během jediného dne stihnout až 150 minipohovorů. Rovnou si zjistíte, jestli vás firma vůbec zajímá, jestli je jejich nabídka práce to pravé pro vás. To je něco, co z běžného inzerátu prostě nevyčtete. Zároveň firmám rovnou zanecháte i svůj kontakt.

Zjistíte, jak si stojíte na trhu práce

Chcete vědět, jestli je o vaše znalosti a schopnosti zájem? Budou se o vás ty nejzajímavější společnosti přetahovat? To jsou otázky, které z několika pohovorů, které průměrně jednou za tři roky absolvujete, nezjistíte. Ale pokud se na nějaký pohovor chystáte, jsou to pro vás důležité informace. A veletrh jako Jobs Dev 2017 vám pomůžete najít odpovědi.

Pokud práci neměníte, i tak neprohloupíte. Víte, jak si stojíte platově v porovnání s ostatními? Není třeba vhodná doba požádat o zvýšení platu. I s tím vám veletrh může pomoci.

Setkáte se s programátory z celé ČR

Na veletrh dorazí až 1 000 programátorů z celé ČR, možná i mnohem více. Se všemi z nich máte možnost se setkat a pobavit se, objevit nové lidi a komunity ve vašem okolí a získat spoustu nových kontaktů.

Odborné konference

Během celého veletrhu budou probíhat odborné přednášky. Těšit se můžete na zhruba 5 až 7 paralelních proudů podle nejčastějších jazyků (Java, PHP, JavaScript, C++, C#, Python a SQL) tak, aby si každý přišel na své podle svého profesního zaměření. Veletrh pro vás bude přínosný i po stránce vzdělávání ve vašem oboru.

Velké soutěže

Kromě přednášek bude veletrh doprovázet řada zajímavých soutěží. Hlavní soutěže budou zaměřeny podobně jako odborné přednášky na konkrétní jazyk nebo OS. Tyto soutěže s sebou ponesou i vysoké finanční odměny. Menší soutěže budou probíhat i u prezentací firem, kde se budete moci zúčastnit soutěží o drobné výhry do 10 000 Kč. Tyto soutěže pravděpodobně doplní jedna velká soutěž, která bude zaměřená na řešení algoritmických problémů, bude probíhat na dálku a cena pro vítěze bude opravdu zajímavá!

Účast je zcela zdarma

Účast na veletrhu je pro návštěvníky zcela zdarma. Stačí se pouze zaregistrovat na webu veletrhu jobsdev.cz. Pokud chcete být v obraze, sledujte Facebookovou stránku a Twitter @jobsdevcz, kde kromě informací o veletrhu najdete i aktuální informace o nabídkách pracovních pozic v oboru programování.

Veletrh práce pro programátory Jobs Dev 2017

Kdy: 8. 4. 2017

Kde: Praha

Vstupné: zdarma

Registrace na webu www.jobsdev.cz

Facebook: https://www.facebook.com/jobsdevcz/

Twitter: https://twitter.com/jobsdevcz

E-mail: admin@jobsdev cz