Také přemýšlíte nad tím, jestli dává smysl přesunout vaši webovou stránku z doposud používané HTTP adresy na její bezpečnější verzi HTTPS? A rádi byste se předem dozvěděli, co vás čeká a nemine?

Pondělí, 21. listopad 2016 | | známka 2,80





Přechod na HTTPS rozhodně nepatří mezi jednoduché záležitosti a je tak třeba již na začátku zvážit všechna pro a proti. Tento článek přináší souhrn všech možných úskalí, která vás při přechodu na HTTPS mohou potkat a výčet hlavních důvodů, proč se vlastně (ne)pouštět do zavádění HTTPS na váš web. Nejdřív si ale pojďme připomenout, co to je HTTPS.

Celý článek si můžete přečíst na www.SystemOnLine.cz ZDE.