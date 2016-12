Linux E X P R E S, Duch open source

Pondělí, 29. duben 2013 | | 1 | známka 1,00



Zhruba před třemi týdny jsme byli dělat akci Odpoledne s Red Hatem na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. Jednu z přednášek měl Michal Toman o ABRTu. Pro ty, kteří netuší, o co se jedná: ABRT je nástroj pro hlášení problémů ve Fedoře a Red Hat Enterprise Linuxu, který se za posledních několik let vyvinul v řešení, které je daleko před svou konkurencí ve světě Linuxu. Člověk by si řekl, že je to ukázková konkurenční výhoda vůči ostatním linuxovým distribucích.



Proto mě zaujala řeč Michala o budoucnosti tohoto projektu. Cílem totiž není udržovat si tuto konkurenční výhodu, ale nabídnout ji ostatním. Týmu ABRTu momentálně pracuje na tom, aby byl tento nástroj k dispozici i pro SUSE a rádi by našli někoho, kdo by se ujal portu na Ubuntu/Debian a další distribuce, a poskytli mu maximální možnou podporu. Cílem je zajistit lepší kvalitu softwaru v celém linuxovém světě. Projekt by měl jít až tak daleko, že by třeba byl schopný na základě reportů z různých distribucí nahlásit vývojářům distribuce, že problém se vyskytuje pouze u nich, takže tam mají asi něco rozbitého oni.



Vývojáři ABRTu by se samozřejmě mohli i nadále věnovat zlepšování pouze pro Fedoru nebo RHEL a vytvářet tak konkurenční výhodu vůči ostatním. Raději se jí ale vzdají, protože rozšíření ABRTu do dalších distribucí přinese lepší software všem, což se opět pozitivně projeví na Fedoře a RHEL. Připomíná mi to ten opravdový duch open source, který se v poslední době začal z vývojáře v linuxovém světě vytrácet. Přijde mi, že začínáme zapomínat, co udělalo z Linuxu úspěšnou platformu. Před dvaceti lety uspěla hrstka dobrovolníků proti všem předpokladům jen díky tomu, že si ve vývoji nekonkurovali, ale naopak spolupracovali a táhli za jeden provaz. To je důvod, proč Linux uspěl a komerční Unixy, kde si každý vyvíjel na vlastním písečku, ztratily na významu.



Dnes mi přijde, že se čím dál více bere open source pouze formálně. Dost subjektů ve světě Linuxu se chová tak, že sice software vyvíjejí jako open source, protože se to po nich tak nějak očekává, nebo jsou k tomu licencí vázáni, ale o nějakou spolupráci, sdílení znalostí a táhnutí za jeden provaz, tedy to, co dělá open source open source, je ve skutečnosti nezajímá. Čím dál častěji slýcháme výroky jako "Vyvíjíme to pro nás, nikdo jiný nás nezajímá", "Projekt XY nikdy podporovat nebudeme, protože -zástupný problém-" (skutečný je, protože je to konkurence). Samozřejmě konkurence a rivalita mezi open source projekty a firmami musí být, ale nikdy by neměla přerůst do takové míry, aby bránila spolupráci ve vývoji. Doufám tedy, že nakonec vždy zvítězí zdravý rozum a přístup vývojářů ABRTu bude i nadále standardem v linuxovém světě.