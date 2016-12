Linux E X P R E S, Má být Česká televize na internetu?

Úterý, 9. červenec 2013 | | 5 | známka 2,00





Podle Kožušníkova prohlášení rozšiřování působnosti médií veřejné služby mimo klasické lineární služby (televizní a rozhlasové vysílání) do oblasti internetu a internetových aplikací může výrazně narušovat hospodářskou soutěž a dostat se do rozporu s pravidly o poskytování veřejné podpory. Například v roce 2010 nechala ČT společnosti Microsoft dodat řešení pro online olympijské vysílání. Microsoft zvolil vlastní proprietární technologii Silverlight, čímž zvýhodnil své zákazníky a fanoušky svých frameworků (Moonlight). Přitom prý podle svého kodexu Česká televize "vytváří a strukturuje programová schémata a programy, které ... zůstávají vnímavými vůči potřebám menšinových skupin", tedy i vůči příznivcům open source. Nedílnou součástí vysílání se v posledních letech stalo předvádění produktů společností jako Facebook, Twitter nebo Microsoft (Skype), a tak ČT zvyšuje povědomí o těchto značkách, názorně demonstroje konkrétní možnosti jejich využití či přímo diváky nabádá k interekci skrze jejich užívání. Logicky by se pak třeba společnost Seznam.cz mohl ptát: "Proč Česká televize maří mé investice do portálu Mapy.cz, tím že v rámci zpravodajství vystavuje konkurenci od Googleu?"

Kožušník jako řešení vidí zákaz nekontrolovaného rozšiřování aktivit médií veřejné služby na internet, což by chtěl i prosadit. Toto prohlášení však zavání planými předvolebními sliby, neboť jakožto europoslanec se mohl této věci věnovat již tři roky. Ostatně při předvolební kampani v roce 2009 Kožušník podobně vyrukoval se slibem usilovat o zrušení koncesionářského poplatku, jemuž ale zatím nedostál.