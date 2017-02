Linux E X P R E S

No, přeji tomu vývoji co nejvíc úspěchů ... Je to opravdu hezké a opravdu promakané, vývojáři jsou mi tím trochu podobní, hlavně dělat fíčury, ale dokončovat ... Tak přeji hodně štěstí

Tak dají se vypnout stíny a podobně což docela pomůže. Otázkou je, co je slabší stroj -- s notebookem jen s Intel HD 4000 jsem na žádný problém nenarazil a to rozhodně není nic extra výkon. S angličtinou bych se už vůbec netrápil -- AoE jedničku jsem hrál někdy tak ve 12letech, anglicky uměl leda tak prd a stejně jsem se zabavil :-)

0 A.D.: starověké říše v Linuxu

davkol

Háček je v tom, že finální hra asi nikdy nevyjde. Bude živořit na okraji zájmu jako Spring. Nejsou lidi, nejsou jasné cíle... a nejsou prachy. Hra více hráčů začala být aspoň trochu použitelná až teď (hlavní problém byla synchronizace).



Pro srovnání: AoE2 stále žije. Proč? Protože je docela dobře vyvážená, multiplayer včetně ladderu funguje na Voobly a GameRangeru... a Microsoft lije finance do turnajů (na profesionální úrovni). Mezitím vyšlo AoE2HD a na Steamu už je nějaký ten pátek i datadisk od tvůrců Forgotten Empires. Sice je to zatím strašně zabugované, ale během letoška by se to mohlo ustálit. Co je nového? Obrovské/náhodnější mapy a hlavně AI, která se bude chovat jako skuteční hráči (přestože zatím jenom loví kance).



Jediná šance 0 A.D. je snadná tvorba uživatelských kampaní jako ve Wesnothu.