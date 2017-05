Linux E X P R E S, Endless PC po dvou letech

Před dvěma lety úspěšně proběhla crowdfundingová kampaň na výrobu Endless PC a počítače s linuxovým systémem Endless OS se pak rozběhly do světa. Jaká je situace nyní?

Středa, 3. květen 2017



Co je Endless PC

V dubnu 2015 proběhla na Kickstarteru crowdfundingová kampaň, jejímž cílem bylo vybrat 100 tisíc dolarů na rozjezd výroby počítače Endless PC. Počítač byl určen pro rozvojové země, konkrétně pro tu bohatší část z nich (proto byla základní cena stanovena na ne zrovna nízkých 169 amerických dolarů).

Podrobněji se o Endless PC dočtete v článku Jiřího Eischmanna ze srpna 2015.

Na Endless PC upoutá již jeho design, trochu připomínající kontroverzní návrh nové budovy Národní knihovny ČR od Jana Kaplického. Pod plášť tvůrci skryli počítač s procesorem Intel Celeron N2807 o taktovací frekvenci 1,7 GHz a s operační pamětí 2 GB. Základní verze obsahovala eMMC disk 32 GB, v dražší variantě standardní pevný disk 500 GB.

Endless PC v praxi (snímek z videa na webu Endless)

Pro Endless PC vznikl speciální operační systém Endless OS, založený samozřejmě na Linuxu a využívající významně upravené desktopové prostředí GNOME. Kromě nativních aplikací se používají i aplikace webové, které lze snadno vytvářet pro integrovaný webový prohlížeč Chromium.

Endless PC v roce 2017

Jak to s Endless PC vypadá v letošním roce, informoval Jiří Eischmann ve své přednášce na konferenci InstallFest. Ukázal jak některé počítače z aktuálního sortimentu Endless, tak i aktuální podobu operačního systému Endless OS.

Jiří Eischmann ukazuje Endless One, na stole je Endless Mini a krabice od obou zařízení

Rodina počítačů Endless PC je dnes bohatší. „Původní“ počítač je označen jako Endless One a prodává se za 189, resp. 229 USD. Přibyla menší a levnější varianta označená jako Endless Mini. Skrývá se v kulovitém pouzdře (v ostatních ohledech – barvách, materiálech atd. – ale podobném tomu u Endless One) a má čtyřjádrový procesor.

„Chipset je stejný jako v Odroidu, což je poměrně populární projekt,“ dodává Jiří Eischmann zajímavé podrobnosti k počítači. „Zatím to bohužel nemá ovladače pro Linux v hlavní větvi, takže pokud si na to budete chtít nainstalovat nějakou normální linuxovou distribuci, tak z běžným kernelem nepochodíte. Nicméně docela se snaží dostat tyto ovladače do hlavní větve.“

K dispozici jsou dvě verze – levnější za 79 dolarů, osazená operační pamětí 1 GB a SSD úložištěm 24 GB, dražší za 99 dolarů disponuje pamětí 2 GB, úložištěm 32 GB a dvěma bezdrátovými rozhraními (Bluetooth a WiFi; drátové síťové rozhraní Ethernet mají obě verze).

Endless Mini je sice dražší než Raspberry Pi, ale podle benchmarků 2–3x výkonnější.

Počítač Mission One (snímek z videa LON.TV)

Zcela nová je řada Mission. Tyto počítače získaly střízlivější, „krabicovité“ pouzdro. Menší Mission Mini má čtyřjádrový procesor s kmitočtem do 1,5 GHz, operační paměť 2 GB a úložiště 64 GB. Jako rozhraní slouží Ethernet, WiFi a Bluetooth. Počítač se prodává za 129 USD.

Větší přístroj Mission One má dvoujádrový proceosr Intel Celeron N2807 s frekvencí do 2,17 GHz, paměť 2 GB a úložiště ve formě pevného disku 500 GB. Síťové rozhraní Ethernet je gigabitové, oproti ostatním počítačům Endless je k dispozici také USB 3.0.

Endless OS

Linuxový operační systém Endless OS se také posouvá kupředu. Neaktualizuje se prostřednictvím balíčků, jak je běžné u standardních linuxových distribucí, využívá se nástroj eos-updater, založený na OSTree. Stahuje se tak celý strom operačního systému, do kterého se po aktualizaci restartuje.

Prostředí Endless OS (snímek z prezentace Jiřího Eischmanna)

Sada předinstalovaných aplikací je přizpůsobena cílové skupině. Najdete tam tedy například off-line Wikipedii (pro místa bez přístupu k Internetu), informace o dezinfekci vody apod. Totéž se týká i volby jazyků pro lokalizace. Podpora češtiny je neúplná, mezi plně podporované jazyky patří (kromě angličtiny) hlavně španělština a portugalština.

Další aplikace, které nejsou přímo součástí základního systému, lze instalovat přes Flatpak. Ten je nezávislý na distribuci a umožňuje používat stejné aplikace v určitých verzích, vždy se celým potřebným ekosystémem.

Přečtěte si článek z přednášky Jiřího Eischmanna o technologii Flatpak.

Výběr aplikací (snímek z prezentace Jiřího Eischmanna)

Endless OS našel uplatnění i mimo počítače Endless PC. „Teď se domluvili s Lenovem a v Mexiku prodávají notebooky s předinstalovaným Endless OS. A slyšel jsem, že v Asii, tam kde byly distribuce jako Linpus, předinstalované na Aceru, nebo na některých počítačích Ubuntu, se Endless OS začíná dostávat na tyto notebooky,“ říká Jiří Eischmann.

Shrnutí

Projekt Endless PC úspěšně pokračuje dál. Množina dostupných počítačů se rozšířila, je k dispozici více aplikací (díky technologii Flatpak, která tak zase naopak získává zajímavou platformu pro své nasazení) a úspěch zaznamenává i linuxový operační systém Endless OS, jenž se rozšiřuje i mimo své „domovské“ počítače.

Účastníci InstallFestu 2017 sledují přednášku Jiřího Eischmanna