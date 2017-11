Linux E X P R E S, LinuxDays 2017: více než 1500 lidí, velká porce zajímavých přednášek

Re: Re: Re: Re: LinuxDays 2017: více než 1500 lidí, velká porce zajímavých přednášek

Petr Valach

Odpovědět Odkaz

Mám ti připomenout ty hodiny, které jsi strávil s klukama a radil jim???

Naopak, já jsem OPRAVDU rád, že vlastně došlo k zajímavé kombinaci. Na LinuxDays jsme byli ty, Tonda Judytka, Standa Horáček, já. Ty, Tonda a já z ExoSpace, LinuxEXPRES a nějak jsme se věnovali stánku. Ty, Standa a já z OpenOffice.cz. Jsem si skoro jist, že tak zajímavá propletenina na LD nebyla, že tam nebyl nikdo angažovaný na tolika místech zároveň :-)

Pokud by v článku byla informace o LinuxMarketu (klidně bez fotky), nikomu by to jistě nevadilo. To je asi tak, jako mám v profilu taky Exo, a nestydím se za to :P. A na Exo zase LE a OO. Tak proč by na LE neměla být zmínka o LM, bez ohledu na to, že ti patří.