Linux E X P R E S, Debian slaví 24 let

Linuxová distribuce Debian slaví 24 let své existence. Oslavy se konají po celém světě.

Středa, 16. srpen 2017 | | známka 1,00





16. srpna 1993 ohlásil Ian Murdock založení projektu Debian (první verze distribuce byla potom vydána 15. září téhož roku). Proto se právě tento den každoročně slaví jako Debian Day. A dnes je to od založení projektu 24 let.

Oslavy se konají po celém světě (nikoli nutně dnes), do seznamu můžete přidat i tu svoji. Linuxová distribuce Debian je nyní k dispozici v nejnovější ostré verzi 9 (podporovány jsou ale stále ještě i verze 7 a 8), a to nejen na klasické architektuře x86, ale i řadě dalších (například různých variantách ARM nebo MIPS). Od Debianu byla odvozena řada dalších distribucí, například Linux Mint Debian Edition, Raspbian nebo SteamOS (a do značné míry také celá rodina Ubuntu a derivátů).

Happy Birthday, Debian (zdroj: Bits from Debian, OPL 1.0)