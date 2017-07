Linux E X P R E S, Firefox Focus: mobilní prohlížeč s ochranou soukromí

Čtvrtek, 22. červen 2017 | | známka 1,00





Na webových stránkách se běžně nacházejí sledovací komponenty, které zjišťují pohyb uživatel napříč různými weby a podle jeho chování se mu pak například předkládá reklama. Velmi rozšířené jsou například komponenty Google a Facebook. Pro ochranu proti takovému sledování se používají různé doplňky do prohlížečů, například populární Ghostery, samotné prohlížeče mají také „soukromé režimy‟ bez sledování.

Mozilla pro tyto účely nabízí mobilní prohlížeč Firefox Focus. Dosud byl k dispozici jen pro iOS (původně pod názvem Focus by Firefox), nově je k dispozici i pro Android, kde je jeho funkční škála širší. Jeho cílem je právě ochrana soukromí tím, že brání sledování pohybu uživatele pomocí zmíněných komponent, a to obdobně, jako to dělá anonymní režim ve Firefoxu.

Pro detekci sledovacích komponent se využívá seznam spravovaný v rámci projektu Disconnect.

Prohlížeč lze instalovat z běžných obchodů s aplikacemi, tedy Google Play a Apple App Store.