Linux E X P R E S, FSF: DRM slouží k připoutání, ovládání a špehování uživatelů

Organizace Free Software Foundation (propagující svobodný software a zaštiťující projektu GNU) vyzvala vládu USA, aby byl ze zákona DMCA odstraněn zákaz obcházení technických prostředků ochrany copyrightu (digital rights management, DRM). Využívá k tomu veřejné konzultace k návrhu novely tohoto zákona.

FSF patří dlouhodobě mezi silné kritiky DRM. Tvrdí, že DRM dělá víc škody než užitku a že slouží k tomu, aby byli uživatelé autorských děl připoutáni k vydavatelům, ovládáni a sledováni. „Technologická ochranná opatření a DRM nehrají žádnou legitimní roli v ochraně autorských děl. Místo toho jsou prostředkem k ovládání uživatelů a k jejich připoutání,“ píše Donald Robertson z FSF ve výzvě pro úřad US Copyright Office, který návrh novely zákona vypracoval.

„Firmy používají nelegitimně toto ovládání, aby z uživatelů vytěžily co největší tržby cestami, které mají málo co společného s copyrightovým právem. Fakticky tyto restrikce tvoří technologické překážky právům, která uživatelé v rámci zákona mají, například právo na fair use. (...) DRM umožňuje špehovat uživatele a využívat tato data k zisku. Často k tomu DRM vyžaduje, aby byli uživatelé stále připojeni k Internetu, aby program mohl odesílat informace o činnosti uživatele zpět k poskytovateli DRM.“