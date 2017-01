Linux E X P R E S, Libreboot už není projektem GNU

Neděle, 8. leden 2017 |





Není to tak dávno, co se projekt svobodného zavaděče Libreboot stal součástí projektové rodiny GNU, kterou spravuje Free Software Foundation. Netrvalo to ovšem dlouho a věci se začaly měnit. V září prohlásila hlavní vývojářka , že Libreboot opouští GNU, protože FSF údajně diskriminuje transsexuály. Následovalo i doporučení, proč nezačleňovat svůj projekt do GNU.

Leah Rowe bývala původně mužem.

Nyní Richard M. Stallman, předseda a zakladatel FSF a GNU, potvrdil, že Libreboot už není projektem GNU. Vysvětlil, že zařazení nějakého projektu do GNU bývá „navždy“, ale že v tomto případě se FSF rozhodla souhlasit s tím, aby projekt opustil GNU. Nebyl totiž součástí příliš dlouho, balíček pro GNU připravila sama vývojářka a zároveň žádný významný zájem jiných vývojářů pokračovat na vývoji Libreboot v rámci GNU.