Linux E X P R E S, Podíl Linuxu na desktopech je nad 2 %

Podíl Linuxu na desktopech je nad 2 %

Jamicon

Je takmer neuveriteľné a veľmi pozitívne zistenie že podiel Linuxu stúpa napriek tomu že takmer každý notebook s výnimkou Apple je zasratý wydlami.

Dokonca na niektorých typoch sa tej závislosti takmer ani nedá zbaviť (Lenovo Yoga Y900). Až po mnohých obštrukciách vydali BIOS, s ktorým sa Linux dá nainštalovať.

Marek

Marek

Ako člověk který nedávno sám dobrovolně přešel z Windows na Linux, bych mohl napsat desítky postřehů, ale asi nejkrásnější věcí je ta svoboda, se kterou a pro kterou je tento systém navržený. Svět Windows, to je licenční peklo (např. nutnost drahých CAL licencí pro klient-server aplikace), kde i po zakoupení drahých nepřenosných licencí jste vždy stále velmi omezeni v tom co se smí. Linux to je jiná káva.

Ondro

Ondro

Presne. Sloboda je to, preco som skoncil aj ja na linuxe a pri open source rieseniach. Na zaciatku ma zaujal linux, ze je zadarmo. Postupne som zistoval, ze to, ze je zadarmo je ta najposlednejsia vec, ktora ma pri Linuxe aj nadalej drzi. Takto som obmedzovany len tym, ze nesmiem o tu slobodu pripravit ani druhych.

peter

peter

kym je nas len okolo 2% tak je dobre, inak uz by sme mali virusy a rozne sledovacie programy tretich stran zakomponovane uz v jadre pripadne v ovladaci nejakeho hardveru, alebo to uz tak je? :)

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

Virů pro Linux už je dost, ale cílí spíš na všelijaká mizerně zabezpečená (nebo zcela nezabezpečená - výchozí heslo atd.) zařízení, jako jsou domácí routery, televize, kamery apod. A co se týká sledování, tak nejvíc dnes sledují Facebook, Google a další - prostřednictvím kódů vložených ve většině webů (všelijaká tlačítka, měřicí kódy, reklamní bannery apod.). Stačí mít některý z běžných webových prohlížečů, nezávisle na operačním systému.

peter

peter

ono standardne "web prehliadace" uz nie su len prehliadace, ale velmi sa priblizuju (mozno raz ovladnu cely hw) operacnym systemom, ktore bezia pod klasickymi operacnymi systemami, co z hladiska bezpecnosti pre pouzivatela nie je najlepsie

peter

lipo

lipo

a to číslo jen poroste.. to co teďka M$ předvádí s win10 je naprostá nehoráznost.. každou aktualizací znovu zapínaj sledování a další jejich blbosti.. spravuju cca 8pc s win 10 a je to fakt za trest..(např každou 2-3 aktualizaci reinstal driveru tiskárny.., neusálé zapínání přetáčení obrazovky, atd..) bohužel kvůli určitým sw se přejít nedá..

sdsd

sdsd

Windows 7 vladne - http://www.windowscentrum.sk/windows-10-stratil-prvykrat-kusok-z-trhoveho-podielu/

nobody

nobody

ano, obecne podil uzivatelu Windows souvisi s inteligenci v populaci, ~85% ma IQ pod 115, coz ~odpovida uzivatelum Windows... ;)

sdsd

