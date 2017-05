Linux E X P R E S, System76 plánuje navrhovat a vyrábět vlastní hardware

Neděle, 23. duben 2017 | | známka 1,00





Firma System76 prodává počítačové vybavení výhradně s linuxovými systémy. Nyní chce pokročit ještě dál a začít s vlastním hardwarem. Ten chce navrhovat a vyrábět, přičemž výrobní dokumentace by byla k dispozici pod otevřenou licencí (jednalo by se tedy o open-source hardware).

Hardware by měl reprezentovat charakter firmy (otevřenost, přátelskost, vysokou kvalitu) a open-source komunitu (otevřenost dokumentace a pocta počítačové vědě), umožňovat snadné zprovoznění a rozšířitelnost, také by měl být efektivně vyrobitelný. Firma chce začít s desktopy (notebooky by přišly na řadu později), intenzivě využívat automatizaci a robotiku, všechna zlepšení hned promítat do výroby.