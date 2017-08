Linux E X P R E S, V Británii se chystá zákaz deanonymizace anonymizovaných dat

Pátek, 11. srpen 2017 |





Matt Hancock, britský ministr pro digitalizaci a kulturu, předložil věcný záměr novely zákona na ochranu dat. Návrh, jehož hlavním smyslem je zajištění kompatibility zákona s unijním nařízením GDPR, kromě jiného obsahuje i zákaz zpětně deanonymizovat již anonymizované nebo pseudonymizované osobní údaje.

Za úmyslné i nedbalostní porušení zákazu se budou (v souladu s GDPR) ukládat pokuty do výše až 17 milionů liber, resp. až 4 % celosvětového obratu firmy, pokud bude tato hodnota vyšší (pokuta může být tedy v podstatě neomezeně vysoká). Navíc „pachatelé, kteří vědomě nakládají s takovými daty nebo je zpracovávají, se též proviní tímto deliktem,‟ píše se v návrhu.

Lukasz Olejnik, nezávislý specialista na kyberbezpečnost a ochranu soukromí, záměr ministra vítá, ale zároveň varuje, že to nebude tak jednoduché. „Se zákazem reidentifikace je několik problémů. Zaprvé, nebude to fungovat. Zadruhé, sníží to bezpečnost a soukromí.‟ Problémy vidí především v praktickém vynucování zákazu a také v ohrožení vědecké práce. „Britský úřad ICO se navíc dostane do obtížné pozice, protože bude muset rozhodovat, který výzkum je a který není vhodný.‟

Matthew Hancock, ministr pro digitalizaci a kulturu ve vládě Spojeného království (© Vláda UK, OGL 2.0)