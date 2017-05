Linux E X P R E S, V Německu se chystá jednotná identita

Několik velkých německých firem společně připravuje jednotnou identitu pro použití v internetových obchodech a on-line službách. Měla by fungovat podobně jako česká služba mojeID.

Deutsche Bank chystá společně s dalšími firmami (například Daimler, Allianz nebo Axel Springer) jednotnou internetovou identitu, která by sloužila pro použití v internetových obchodech a on-line službách. Uživatelé by tak své osobní údaje vyplnili jen na jednom místě a pak by je využívali napříč různými službami.

Zakladatelé projektu předpokládají, že se připojí další subjekty a že by se služba společné identity mohla spustit v polovině roku 2018. Využití by se pak mohlo rozšířit i na služby veřejné správy, například pro žádosti o výměnu řidičských průkazů.

V Česku už téměř sedm let funguje obdobná služba mojeID, kterou provozuje sdružení CZ.NIC. Aktuálně je v ní registrováno cca 550 tisíc uživatelských účtů a identitu lze použít v mnoha obchodech a službách.