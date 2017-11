Linux E X P R E S, Michal Stanke: Česká komunita by mohla prosazovat mobilní Firefox

Přinášíme vám rozhovor s Michalem Stankem, mladým činovníkem zapojeným do aktivit nadace Mozilla, především Firefoxu. Má na starosti hlavně překlady do češtiny. Je však také správcem webu www.linux-mint-czech.cz.

Jaká byla vaše cesta k Firefoxu? Jaké webové prohlížeče jste používal předtím, než jste zakotvil u něj?

K používání Firefoxu jsem se dostal jako většina lidí v té době. Musím poděkovat Microsoftu za rozbitý Internet Explorer. Poprosil jsem o pomoc na nějakém fóru a dostal tip na Firefox a Operu. Opera mi přišla moc složitá (tehdy byla vrcholem mých dovedností animace v PowerPointu), tak jsem nainstaloval Firefox. Navíc se tehdy psalo o připravované verzi 3.0 a hodně jsem sledoval zprávičky o chystaných novinkách.

Jaké silné a slabé stránky vidíte na Firefoxu?

Při mém prvním seznámení byl Firefox oproti Exploreru neuvěřitelně rychlý. Kromě toho měl panely. Dneska jsou prohlížeče úplně někde jinde a je hodně těžké hledat velké rozdíly.

Slabou stránkou Firefoxu je určitě úroveň marketingu. Mozilla je moc malá na to, aby si mohla pro Firefox dovolit reklamu, jakou dělá Google. Někde uprostřed mého hodnocení je současný vývoj. Ty změny jsou super a byly dlouho potřeba, ale taky si uvědomuji, že některým lidem nebudou vyhovovat.

Já sám používám Firefox asi i částečně ze zvyku, ale kdybych měl něco vypíchnout, je to solidní možnost přizpůsobení a pak funkce pro ochranu soukromí. Taky není těžké sledovat, co se chystá. Možná jsem v nějaké bublině, ale chtěl jsem sledovat vývoj Chromia a občas přispět do jeho překladů, ale za boha jsem nenašel jak.

Jak jste se dostal k činnosti v komunitě Mozilly?

Verze Firefoxu 2.0 a 3.0 byly sice super, ale i tam jsem potřeboval s něčím poradit. Našel jsem Fórum Mozilla.cz a zeptal se. Ta komunitní atmosféra mě ale chytla a začal jsem se odpovídat na jednoduší dotazy, kde jsem znal odpověď. Zároveň s tím jsem se na vlastní pěst pustil do překladů Instantbirdu, protože jsem chtěl mít všechny programy co nejvíc podobné Firefoxu.

To bylo kdy?

Na fórum jsem se dostal někdy v roce 2009 a začal tam odpovídat asi o rok později.

Jak to pak pokračovalo?

Díky fóru i zmíněným překladům Instantbirdu si mě všiml Pavel Cvrček (JasnaPaka) a po nějaké době mi nabídl překládat Thunderbird. Už nevím, kdy to přesně bylo, snad v roce 2014. Když se pak Pavel rozhodl pustit do úplně jiných aktivit a na Mozillu mu nezbýval čas, předal mi i Firefox. Dneska je nás na překlady zase víc.

Jakou funkci v Mozille zastáváte?

Mojí starostí jsou teď překlady Firefoxu, psaní zpráviček na Mozilla.cz a částečně koordinace ježdění se stánkem po konferencích a podobných komunitních aktivit.

Je tato funkce placená?

Je to čistě komunitní a dobrovolnická záležitost, ale Mozilla mě platí v tričkách a samolepkách. Je to zábava, příležitost potkávat pořád nové lidi a podílet se na něčem, s čím se můžu chlubit před kamarády ;)

Co vidíte jako klíčový problém, na kterém byste chtěl zapracovat?

Určitě by stálo za to alespoň jako komunita tady v Čechách více „tlačit“ mobilní Firefox pro Android nebo iOS. Na mobilech je těžké získat nějaký větší podíl, protože všechny platformy jsou buď pro prohlížeče uzavřené nebo mají už při instalaci dost dobrý prohlížeč na to, aby nebylo potřeba stahovat a instalovat jiný.

Firefox se svého času stal téměř dominantou internetu. Posléze byl v popularitě nahrazen Chromem. Proč se tak stalo?

Chrome byl něco úplně nového. Jednoduchý prohlížeč, který spoustu věcí udělal jinak a pro obyčejné uživatelé lépe. Svoje určitě sehrála a pořád hraje integrace do ekosystému Googlu. Navíc Google tlačí Chrome i cestami instalace společně s jinými programy a masivní reklamou na svých službách. Je to smutné, ale lidi jenom klepnou na tlačítko, pak se jim jednou spustí jiný prohlížeč, a nikdo z nich to moc neřeší.

Je podle vás Chrome bezpečný?

Každý software má bezpečnostní chyby, ale dokud dostává aktualizace s opravami, považuji ho z tohoto pohledu za bezpečný.

Jak si v tomto ohledu vede Firefox?

Pokud jde o bezpečnost soukromí uživatelů, tam je určitě lepší Firefox, ale je otázka, jak moc na tom ještě záleží. Google získává ohromné množství informací o uživatelích a díky svým službám je od vás dostane tak jako tak. Nevidím ale důvod mu je s Chromem dávat na stříbrném podnose.

A co svobodná alternativa Chromium? Jaký na ni máte názor?

Já mám na svém počítači nainstalovaných prohlížečů několik. Jako primární Firefox Nightly a občas zkusím spustit Brave, Vivaldi, GNOME Web, no někdy i to Chromium. Není tak prorostlé službami Googlu, ale jinak je to pro mě to samé v bledě modrém.

Firefox se pyšní tím, že je jediný skutečně svobodný prohlížeč, který je masověji rozšířen. V čem tato svoboda spočívá?

V první řadě je Firefox hlavním produktem Mozilly, ne nástroj, který vás má uzavřít v jejím ekosystému. Firefox používá vlastní jádro Gecko, to je svoboda po technické stránce, která je důležitá i pro webové standardy a jejich budoucnost. Já onu svobodu vidím ještě v možnosti zapojit se. Nemusí to být přímo psaní kódu, mohou to být překlady nebo jenom používání vývojových verzí a hlášení objevených chyb.

Stane se podle vás v dohledné budoucnosti Firefox opět nejoblíbenějším prohlížečem?

Jestli myslíte jedničkou z pohledu počtu uživatelů a podílu na trhu, tak to by museli v Googlu udělat něco hodně špatně. Android a to množství služeb, které všichni znají a používají, je neuvěřitelnou pákou, jak lidem nabízet svoje další produkty. Na druhou stranu Firefox 57, který vyjde v letos listopadu, je hodně zajímavý, a já doufám, že minimálně zaujme. I když se asi v dohledné době nic nezmění na první pozici, má verze 57 (a co se chystá po ní) šanci alespoň trochu změnit dosavadní trend. Už pár měsíců sleduji recenze a články s ukázkami a většinou jsou velmi pozitivní.

A co e-mailový klient Mozilla Thunderbird? Nezapomněla na něj nadace? Je Thunderbird i vaším osobním e-mailovým klientem?

Ano, pořád ho používám. Nad budoucností Thunderbirdu visí otazník, ale to platí pro všechny e-mailové klienty. Mozilla Foundation na něj určitě nezapomněla, dokonce ho letos převzala od dceřinné Mozilla Corporation, která vyvíjí Firefox. Každá z těch aplikací potřebuje po technické stránce úplně něco jiného, takže jejich vývoj bude asi brzy pokračovat úplně odděleně.

Chystají se pro Thunderbird nějaké výrazné novinky, o kterých bychom měli vědět?

Zatím poslední návrh, který jsem zaregistroval, byl přepis Thunderbirdu na nějakou jinou platformu, to by bylo na nějaké dva nebo tři roky. Moc už to nesleduji, Firefox mě zaměstnává dostatečně.

A co vaše další činnosti? Třeba okolo distribuce Linux Mint?

O web české komunity Mintu jsem se začal starat před rokem, kdy ho jeho původní vlastník nabídl k převzetí. Šel jsem do toho s tím, že se postarám alespoň po technické stránce, protože na psaní článků o Mintu prostě nemám. Bohužel nějaký lídr v téhle oblasti chybí, a tak to tam na rozdíl od Mozilla.cz trochu skomírá.

Michala Stankeho jste mohli vidět například na konferenci LinuxDays, kde měl přednášku o Firefoxu a také v Otevřené místnosti ukázal testování Nightly verzí tohoto prohlížeče (viz foto níže).

Michal Stanke (vpravo) na konferenci LinuxDays 2017