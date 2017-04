Linux E X P R E S, Veřejná správa 03/2017: důraz na open source, Linux v Dortmundu, elektronizace zdravotnictví

Pomoc podnikům používat open-source software jako ekonomická strategie a uchopení příležitostí pro koprodukci. Učení se ze zkušeností USA ohledně integrace open source do funkčních obchodních modelů.

Instituce EU by se měly samy stát uživately open-source softwaru, ještě víc, než už jsou. To by poskytlo relevantní případy použití, zajistilo dlouhodobou podporu a zabezpečilo vysokou úroveň řízení jakosti.