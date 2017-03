Linux E X P R E S, Veřejná správa 02/2017: otevřené patenty, švédský vládní cloud, simulátor lidského těla

Pondělí, 13. březen 2017 | | známka 1,00





Otevřený patentový úřad

Dva belgičtí vědci iniciovali vznik „úřadu otevřených patentů“ (Open Patent Office). Přestože je v názvu „patentový úřad“, smyslem je pravý opak – uchránit inovace proti jejich zablokování patenty. Tvůrci vycházejí z teze, že patenty (už) nepřispívají k inovacím a znalostem a často místo zisku způsobují jen ztráty.

Open Patent Office je nezisková organizace, již profesor Frederik Questier založil společně s vědcem a právníkem Wimem Scheursem (zabývajícím se oblastí duševního vlastnictví) a představil ji na letošním ročníku konference FOSDEM. Má podporovat otevřené šíření inovativních myšlenek a chránit proti patentovým trollům a patentovým válkám.

Databáze by měla být funkční letos v létě. Vynálezci budou do systému vkládat své objevy (včetně kompletního popisu), systém každý z nich okamžitě zveřejní včetně ověřitelného časového razítka, s optimalizací pro vyhledávače i patentové úředníky a s využitím mezinárodní patentové kategorizace.

Princip tohoto „úřadu“ stojí na zásadě prior art – tedy že si nelze přihlásit patent na objev, který byl již dříve zveřejněn. Zástupci organizace budou komunikovat s patentovými úřady, aby nebyly uznávány patenty na objevy zveřejněné v Open Patent Office.

Experti: Švédský státní cloud by měl využívat otevřené technologie

Švédské státní centrum sdílených služeb (Statens servicecenter, SSC) zveřejnilo doporučující zprávu ohledně řízení datových center státu. Podle odborníků, kteří zprávu připravovali, by veřejná správa výrazně profitovala z národních, spolehlivých a bezpečných cloudových služeb. Autoři zprávy doporučují, aby byly služby nezávislé na dodavatelích a aby využívaly otevřené standardy a otevřený software.

Švédsko má nyní více než 200 státních datových center. Náklady na ně jsou vysoké, vázne koordinace, zaměstnanci nemají dostatečnou odbornost a jsou problémy se zadáváním souvisejících zakázek. Služby většiny z těchto center by se měly přesunout do státního cloudu; počet center by klesl na nejvýše deset.

Touto transformací by výrazně klesly náklady na energii i zaměstnance, postačovaly by menší budovy, odbourala by se potřeba zadávat mnoho zakázek. Podle SSC by mohly provozní náklady na IT služby během několika let klesnout o 30 %.

Zpráva kromě jiného shrnuje zkušenosti s cloudovými službami v Dánsku, Finsku, Francii a dalších státech.

Open-source simulátor lidského těla zkvalitňuje (nejen) výuku mediků

Na konferenci FOSDEM byla představena technologie Simulation Open Framework Architecture (SOFA). Lze ji s úspěchem využít především jako simulátor lidského těla, ale možnosti má mnohem širší: „Náš software cílí na interaktivní a real-time aplikace, s důrazem na lékařské simulace,“ vysvětlil Hugo Talbot, koordinátor konsorcia SOFA.

Simulátor je již nasazen v řadě lékařských výzkumných center a akademických nemocnic po celém světě, například ve Francii, Velké Británii, Německu, USA nebo Číně. Do simulace lze zapojit reálné data pacientů a vytvářet tak modely například pro operace očí, mozku či jater (takže chirurgové mohou podle toho vhodně naplánovat skutečnou operaci) nebo pro anatomické účely.

SOFA nabízí možnost modelovat dynamiku tuhých a měkkých tkání i tekutin, včetně přenosu tepla. Možnosti základního jádra lze navíc snadno rozšiřovat pomocí doplňkových modulů. Vývoj začal v roce 2006 ve Francii s finanční podporou Ministerstva obrany USA. V minulém roce vývoj zaštítilo nově vzniklé konsorcium.

Hlavní část SOFA je rozšiřována pod licencí GNU LGPL (některé komponenty využívají GPL, případně další licence), zdrojové kódy jsou na GitHubu.

Ukázka využití SOFA v simulačním prototypu MSICS (snímek z videa)

Ve stručnosti

Po roce provozu využívá systém elektronické identifikace milion Italů. K jeho propagaci stát poskytl všem osmnáctiletým 500 eur na vzdělání a kulturní vyžití, v rámci dalšího propagačního projektu dostali stejnou částku k dispozici také učitelé. Slovensko se elektronickou identifikací dostalo už na dva miliony uživatelů (tedy cca 40 % populace).

Polsko u svých sociálních služeb posiluje princip „jen jednou“. Znamená to, že žádný dokument nebude potřeba poskytnout víckrát, potřebné informace si při další potřebě stát zjistí v rámci svých systémů.

Univerzita v Lucemburku sponzoruje vývojáře open-source softwaru. Univerzita využívá vysoce výkonnou výpočetní infrastrukturu (aktuálně 100 serverů a víc než 500 výpočetních uzlů) běžící na linuxové distribuci Debian. Sponzoring je zaměřen na prodloužení podpory distribuce Debian na pět let; mohou z ní těžit všichni, kdo používají starší verze této distribuce.

Ústav Země a environmentálních věd na univerzitě v německé Postupimi vyvinul software Rdwd, jenž umožňuje studovat data z meteorologických stanic. Zajišťuje celý řetězec, od výběru, přes stažení a zpracování, až po prezentaci dat. „Rdwd umožňuje vědcům zaměřit se místo správy dat na vědecké problémy,“ říká klimatolog Berry Boessenkool. Program je napsán v jazyce R a šířen pod licencí GNU GPL.

Lotyšské národní archivy získaly cenu za používání open source. Konkrétně byla cena udělena za audiovizuální archiv, jehož jádrem je CMS Drupal, nad nímž je rozhraní vytvořeno pomocí AngularJS a pro vyhledávání se využívá Apache Solr. Data jsou uložena v databázovém systému PostgreSQL.