Linux E X P R E S, Veřejná správa 10/2017: kontroverze směrnice o autorském právu, migrace na open source v Římě

Německá spolková země Šlesvicko-Holštýnsko rozšiřuje používání open source. Cílem zakotveným v IT strategii (navazuje na teze koaliční smlouvy uzavřené po letošních volbách) je postupně úplně nahradit proprietární software.

Maďarsko využije evropskou dotaci 8 milionů eur na vytvoření centralizovaných a standardizovaných IT služeb. Mělo by to podpořit opakované využívání těchto služeb a snížit náklady na vývoj a provoz.