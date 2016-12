Linux E X P R E S, A kvůli torrentům vás už nevyhodí (snad)

Středa, 16. leden 2013 | | 19 | známka 2,00





Přestože je stahování (nikoli sdílení) takzvaného „nelegálního“ obsahu v České republice (zatím) legální, mnoho organizací svým členům/zaměstnancům/studentům stahovat torrenty zakazuje. Ať už to je proto, že je organizace členem nadnárodní skupiny a pravidla platí stejné pro všechny, ať už jste v zemi svobody, kde se stahovat nesmí, nebo někde jinde, kde se smí; nebo proto, že to tak vedení organizace prostě přijde správné a morální.

Slyšel jsem v poslední době i historku, že někdo přišel do práce, otevřel notebook, ten se probudil z režimu spánku, připojil se na WiFi a vesele pokračoval ve stahování (a nejspíš i sdílení) torrentů. Interní mechanismy na firemní síti provoz okamžitě zaznamenaly a dotyčného identifikovali. Povedlo se mu to hned dvakrát a byl kvůli tomu z organizace odejit. „Hlavně si na to dej pozor,“ nezapomněl zdůraznit vyprávějící.

No a protože žiju v přesvědčení, že stroje mají sloužit lidem a ne naopak, hledal jsem řešení, jak na určitých WiFi sítích zakázat torrent provoz. NetworkManager ve Fedoře umí určitým WiFi sítím přiřadit konkrétní profil FirewallD. Bohužel nemám mozkovou a časovou kapacitu na to, abych vymýšlel, jak efektivně blokovat torrent provoz, vzhledem k tomu, že ten je tak trochu plíživá potvora.

Jiným řešením je odstřihnout aplikaci, která torrenty stahuje. To má samozřejmě nevýhodu v tom, že pokud změníte aplikaci, musíte na to myslet, a je to neprosto nepoužitelné, pokud stahujete torrenty webovým prohlížečem. Já ale naštěstí nic takového nedělám, takže hurá do toho.

NetworkManager umí vyvolat akci na základě při-/odpojení, stačí uložit skript do složky /etc/NetworkManager/dispatcher.d. Soubory se volají postupně podle jména, proto je dobré vlastní skript indexovat vyšším číslem než ty systémové a pojmenovat ho třeba 99-notorrent:

#!/bin/bash IFACE="wlan0" LIST="/etc/notorrent-wifis" if [ "x$1" = "x$IFACE" ]; then # Figure out the wifi SSID SSID="$(/sbin/iwconfig $IFACE | sed -r -n '/SSID/{s/.*SSID:"([^"]+)".*/\1/g;p;q}' )" if grep -q "^$SSID\$" "$LIST" && [ "$2" = "up" ]; then killall -s 9 transmission-gtk # put your torrent client here chmod -x /usr/bin/transmission* # and here else chmod +x /usr/bin/transmission* # and here fi fi

Skript dostane v prvním parametru síťové rozhraní a v druhém buďto slovo up, nebo down, podle toho, jestli se připojujete, nebo odpojujete. Na začátku skriptu je uvedeno rozhraní, o které vám jde a soubor, ve kterém je seznam WiFi sítí (jedno SSID na jeden řádek), kde nechcete torrenty stahovat. Nezapomeňte ve skriptu změnit torrent klient, pokud nepoužíváte Transmission.

Může se vám stát, že se něco pokazí (například při tvrdém resetu) a skončíte s nepoužitelným torrent klientem. V takovém případě pomůže připojit se k jakékoli WiFi síti. Pokud se připojujete nějak jinak, skript by bylo potřeba mírně upravit.

Jo a pokud to nebude fungovat a vás vyhodí, já za to nemůžu.

Poznámka: Jsem si samozřejmě vědom, že takhle si z torrentu nestáhnete ani linuxové distra, ani zakoupený obsah z Humble Bundle.