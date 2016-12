Linux E X P R E S, Dojmy z GUADECu

Čtvrtek, 8. srpen 2013 | | 3 | známka 3,18





* GUADEC byla docela náročná konference na zorganizování. Developer Conference, kterou už jsem dvakrát organizoval, je většího formátu (více návštěvníků, více přednášek). Ale zase tam nemusíme řešit sponzory, vstupné, prodej apod. Jen nasadit platební bránu na guadec.org se ukázalo jako pěkný oříšek. Bez zázemí Red Hatu a pomoci Liberixu, který konferenci poskytl právní subjektivitu, si tu organizaci ani nedokážu představit.



* Na GUADECu jsem viděl více žen než na jakékoliv jiné IT konferenci. A bylo to skvělé! Není v tom žádný sexuální podtext. Ženský element má na konferenci pozitivní dopad. Přináší jiný pohled na problémy, jinou zkušenost a taky kultivuje debaty. Co si budeme povídat, muži jsou od přírody agresivnější a diskuse v čistě mužském prostředí často sklouzávají k ostrému jazyku a urážkám. GNOME dlouhodobě pracuje na tom, aby mělo v komunitě více žen. Už několik let běží program stáží pro ženy Outreach Program for Women a očividně to má své výsledky. V GNOME je dnes skoro 20 % žen. U Ubuntu je to 5 %, u Debianu 2,5 % a když jsem se díval na Fedora Ambasadory, byl podíl žen taky někde kolem 2,5 %, což je vážně zoufale málo.



* Před dvěma lety jsem byl na Desktop Summitu, což je spojení GUADECu a Akademy (KDE), které se mělo konat každé dva roky. GNOME od toho po dvou Summitech ustoupilo a po letošním GUADECu, kdy jsem konečně získal srovnání, mu musím dát zapravdu. GUADEC se mi líbil mnohem víc než Desktop Summit, který je příliš velký, takový neosobní. Nijak výrazně spolupráci mezi GNOME a KDE nepodporuje. Jedinou výhodou je snažší získání sponzorů. Na druhou stranu je to zase tak velká akce, že počet míst, kde se může konat, je hodně omezený.



* Často v diskusích čtu, jak GNOME ztrácí uživatele a vývojáře. U uživatelů těžko říct, to se špatně zjišťuje, ale GUADEC rozhodně nevypadal tak, že by GNOME ztrácelo přispěvatele nebo klesalo jejich nadšení nad projektem. Nakonec i čísla mluví jasně. Zatímco u KDE se podle statistik počet přispěvatelů citelně propadl, GNOME zůstává na svých číslech.



* Letošní GUADEC byl především ve znamení Waylandu. Dojeli jeho vývojáři včetně zakladatele, aby účastníkům vysvětlili, co vlastně Wayland přináší, a aby se s vývojáři GNOME domluvili na tom, jak bude probíhat přechod GNOME na Wayland. Vypadá to, že GNOME opravdu nezadržitelně míří právě na Wayland.



* Dost často se řešila komunikace projektu směrem ven. Jde vidět, že si GNOME uvědomuje, že zrovna toto v posledních letech nefungovalo úplně ideálně. Lidi volali především po tom, aby se změny předem oznamovaly a dostatečně se uživatelům vysvětlilo, proč se dělají. Snad se to v tomto směru zlepší.



* Zdá se, že rozkol mezi komunitami GNOME a Ubuntu byl definitivně dokonán. Před dvěma lety na Summitu bylo pár měsíců po oznámení, že Ubuntu bude mít svoje vlastní rozhraní Unity. Mezi oběma komunitami panovalo určité napětí. Jeden z vývojářů Canonicalu s trochou nadsázky prohlásil, že když při debatě na chodbě řekl, že pracuje pro Canonical, atmosféra se najednou ochladila. Ubuntu bylo sice sponzorem letošního GUADECu, ale jinak jakoby vůbec neexistovalo. Nebylo předmětem diskusí (pokud se zmiňovala konkurence nebo jiné prostředí bylo to nejčastěji KDE), nepotkal jsem tam žádného zaměstnance Canonicalu a na počítačích účastníků jsem ho až na jeden případ taky nezahlédl. Je to škoda. GNOME a Ubuntu byla kdysi dobrá dvojka. Přijde mi, že lidi z ostatních projektů dnes nahlížejí na Ubuntu tak trochu jako na Android - je to pořád Linux, bere si hodně z ekosystému Linuxu, ale jinak už je to trochu jiný svět.



* Co mě naopak potěšilo, byl počet uživatelů Fedory v komunitě GNOME, mezi které mimochodem patří i prezidentka GNOME Foundation. Když jsem na místo konání donesl kšiltovky a hrníčky pro uživatele Fedory, bylo to rozebráno do 10 minut :-) Částečně za ten vyšší počet může to, že desktop team Red Hatu byl zastoupený ve vyšším počtu než normálně, ale i tak byl ten počet vysoký. Jde vidět, že velká část komunity přesunula právě k Fedoře. Dál jsem docela často viděl Arch a openSUSE.



* Brno se lidem líbilo. A nebyly to jen zdvořilé odpovědi místním organizátorům. Hodně superlativů o Brnu jsem našel na Twitteru a blozích účastníků. Nejvíc se lidem samozřejmě líbilo dobré české pivo, které je na evropské podmínky extrémně levné, ale lidi si pochvalovali, že je Brno město, které není tak velké, uspěchané a přelidněné jako třeba Praha nebo Vídeň. A že je v něm velké množství dobrých restaurací (i když vegetariáni a především vegani zoufali ostatně jako kdekoliv jinde v ČR). Hodně se líbily i prostory FIT VUT, které jsou opravdu unikátní. Co je naopak největší nevýhodou Brna, kterou pociťujeme i u jiných akcí, je dopravní obslužnost. Přímých letů do Brna je minimum a lidi musí létat do Vídně nebo Prahy, což je samozřejmě komplikovanější. Letos byly taky letenky do Prahy a především Vídně opravdu drahé. Přitom by ke zlepšení situace stačilo, kdyby mělo 2-3 spojení denně na nějaký evropský hub (Frankfurt, Mnichov). I kdyby mělo město tuto linku dotovat, vyplatilo by se to.



* Uteklo to hrozně rychle. Člověk dva roky pracuje na tom, aby GUADEC v Brně byl, a pak uteče pár dní, konference skončí a člověk ví, že dalšího GUADECu už se v Brně pravděpodobně nedočká. Alespoň ten potlesk od zaplněné haly jsme si jako organizátoři užili.