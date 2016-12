Linux E X P R E S, Rolling release není všelék

Čtvrtek, 21. březen 2013 | | 3 | známka 1,86





V poslední době se opět vyrojily diskuse o tom, jestli je rolling release dobrý model pro linuxovou distribuci nebo ne. Ubuntu stále přešlapuje někde mezi tím mít tradiční vydání a být rolling release, ve Fedoře se to diskutovalo v poslední době několikrát a často se setkávám s dotazy, jestli bude Fedora někdy rolling release. Přijde mi, že obecně je rolling release přijímán až příliš nekriticky. Původně jsem chtěl článek pojmenovat "Rolling release nefunguje", ale to neplatí obecně. Musel bych zúžit zaměření. Nicméně pojďme se podívat na silné a slabé stránky tohoto modelu vydávání. Začněme těmi silnými:

- pro tvůrce distribuce je rozhodně jednodušší udržovat jednu, tu aktuální verzi softwaru místo třeba tří čtyř různých. Ono se to nezdá, ale tohle zkonzumuje hodně času a prostředků. Pokud má tvůrce distribuce nějaký důvod k rolling release, je to právě tady tento. Nižší nároky na balíčkáře - je balíčkování a balíčkování. Udělat balíček nějakého programu tak, aby fungoval v aktuálním vydání distribuce, není zase taková věda. Po nějakém studování to zvládne i pokročilý uživatel nebo admin. Udržovat balíčky v 5 let staré distribuci je věc úplně jiná. Verze musí zůstat stejná, ale vy musíte do balíčku zanést bezpečnostní opravy, které upstream vydal pro aktuální verzi. Tady už se bez programátorských znalostí neobejdete a často to nejsou triviální věci. Člověk musí danou opravu vzít z aktuální verze a zanést do mnohem starší, aniž by ovlivnil stabilitu, funkčnost nebo API programu. To už může být dost komplexní věc, kterou zvládne relativně malé množství lidí. Problém s tím mají především komunitní distribuce. Hlavní vývojáři tam jsou rozhodně zdatní, ale zbytek balíčkářů jsou často méně technicky zdatní lidi, pro které je backportování nad jejich síly, anebo je to prostě nebaví, protože je mnohem zábavnější balit nové verze s novými funkcemi než udržovat staré verze, které daný člověk většinou ani sám nepoužívá. To nikoho neuspokojuje.



A teď některá negativa, která si mnozí neuvědomují:





- s rolling release distribucí se těžko spolupracuje třetím stranám. Může to být např. tvůrce softwaru. Pokud má distribuci s pevnými vydáními, má něco, na co může vývoj cílit. Ví, jaké knihovny jsou k dispozici, v jakých verzích a jak dlouho budou podporované. U rolling release distribuce nemá na co cílit, protože je to neustále se pohybující cíl. Ale netýká se to jen tvůrců softwaru. Jak chcete třeba připravit dokumentaci či knihu o něčem, co, když ji vydáte, už neplatí? Platí to i pro výrobce hardwaru, kteří chtějí prodávat hardware s danou distribucí, případně mít ten hardware přímo certifikovaný. Marketing - rolling release je velmi špatný model z pohledu marketingu. Ať se to někomu líbí nebo ne, je to vydání nové verze, co přiláká k distribuci pozornost těch, kteří se o ni běžně nezajímají. Píšou se recenze, vycházejí oznámení o vydání, lidi ji po čase zase vyzkoušejí atd. Stačí se podívat třeba na Google Trends. Zatímco rolling release distribuce mají konstatní křivku zájmu, distribuce s vydáními mají kolem kolem dat vydání zuby, které indikují, že zájem o ně roste nad obvyklou hladinu. Ale není to jen o zájmu kolem vydání. Bez vydání nemáte v rukou konkrétní produkt, který můžete "prodávat", propagovat. Každé vydání má nové funkce a vlastnosti, které jej prodávají, a kolem kterých se potom staví aktuální propagace vydání a i celé distribuce.



Nechci, aby z toho vyznělo, že rolling release je něco špatného. Nakonec i pojmenování článku "Rolling release nefunguje" jsem si rozmyslel, protože to prostě obecně neplatí. Naopak jsou projekty, pro které se rolling release vyloženě hodí, protože je příliš nepálí jeho nevýhody a naopak ocení jeho výhody: jejich uživatelé ví, co chtějí (není potřeba přílišná propagace), jsou dostatečně zdatní, aby si poradili s problémy, které občas upgrady přinesou, a nevadí jim změny, spíš naopak. Pro projekty jako Gentoo nebo Arch Linux je rolling release ideální model. Nicméně si myslím, že distribuce, která má aspoň nějaké ambice dostat se mezi širší vrstvy uživatelů nebo uspět v byznyse, prostě být rolling release nemůže. Fedora je komunitní distribuce a docela otevřená novým technologiím. Přesto byl rolling release už několikrát zamítnut, protože se Fedora stále nevzdala toho přinášet svobodný operační systém s novými technologiemi, ale v podobě, kterou zvládnou i šiřší vrstvy uživatelů. Mimochodem s rolling release máme určité zkušenosti. Některé části totiž mají rolling release režim, např. kernel nebo KDE, a popravdě jsou to přesně ty oblasti, kde nejčastěji vidíme problémy typu "fungovalo to, aktualizoval jsem a už to nefunguje". Pokud Ubuntu přejde na rolling release, nebude to kvůli tomu, že by chtělo svým uživatelům přinést nějaký lepší model. Je to prostě znak toho, že se chtějí co nejvíce zaměřit na LTS vydání, která se dobře prodávají širším vrstvám, zbytek pro něj bude víceméně vývojová platforma, která by je měla s co nejmenšími nároky na údržbu přenést mezi jednotlivými LTS verzemi.