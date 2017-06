Linux E X P R E S

Re: Jourová: Policie by měla mít možnost rychle získávat data napříč EU

Lukáš Jelínek

BSA rád nemám, ale tady má Thomas Boue pravdu. Firmy jsou sevřené ze dvou stran - z jedné je tlak na vydávání dat bezpečnostním složkám, z druhé tlak na ochranu soukromí. Když firma data vydá, může se to ukázat jako neoprávněné a odnese to za zásah do soukromí. Když je nevydá, může mít problémy za "podporu terorismu". Problémy tohoto typu řeší stejně tak Microsoft (který je spolu s Oraclem hlavním členem BSA), jako spousty jiných firem, i malých a středních. Například ve Wedosu by mohli vyprávět...