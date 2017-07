Linux E X P R E S, Jourová: Policie by měla mít možnost rychle získávat data napříč EU

Re: Re: Jourová: Policie by měla mít možnost rychle získávat data napříč EU

Celé to má jeden problém. Tak jako u dotčených společností, tak společnosti a vlád. A ten problém není v tom samotném aktu ale v tom, že se vládám a některým těm firmám nedá věřit a je to lety prověřeno.

Tak např.: jak chcete věřit někomu, kdo se účastnil rozbití X okolních států za několik posledních let, neustále přilévá financováním přes kde koho olej do ohně, vyzve všechny "chudší" ať přijdou (ve finále i 4 MLD lidí), X let neumí nezavřít hranice ale pokusí se odzbrojit lidi během roku, občas se někdo prokecne že je to potřeba k doplnění prac. síly v evropě (německo, dohl. lze v dením tisku), dál chce přerozdělovat lidi jak maso, přestože si je sám pozval a ignoruje problémy po evropě které to přináší a přineslo (např. no go zones - a jsou od francie až po finsko) a celou dobu tam všichni sedí a tváří se jako bu o ničem takovém nikdy neslyšeli. Jak jim chcete něco věřit? Mají přímo lví podíl na zhoršení bezp. situace z mnoha důvodů a teď by chtěli zase větší pravomoce. A Jourová? Ta je v komisi hezky dlouho a neustále se tváří a mluví jako by nic z toho nebylo, o ničem nevěděla, včechno bylo v pohodě. Vím kdo ona je, čím si prošla ale velice mě zklamala. Jak potom ale někomu z nich věřit? Nijak a proto se všichni brání i když by takvé vydání bylo efektivní,



Napadá mě jeden citát: Šílenství je opakovat porád ten samý pokus a očekávat jiný výsledek.