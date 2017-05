Linux E X P R E S, Canonical prodlužuje podporu Ubuntu 12.04 LTS

Re: Re: Canonical prodlužuje podporu Ubuntu 12.04 LTS

Pavel

Odpovědět Odkaz

Dobrý den,

na Wikipedii jsem našel, že LTS vydání Ubuntu jsou (od verze 12.04.) 5 let podporované i na desktopech viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Ubuntu#Dlouhodob.C3.A1_podpora_.28LTS.29

Platí to i pro odvozené verze (Lubuntu, Xubuntu , ...) ?

Na stránce Wikipedie o Lubuntu (viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Lubuntu#Historie) je napsané, že podpora Lubuntu LTS 14.04. je jen do dubna 2017.

Trochu v tom mam zmatek :-/ .



Děkuji za odpověď