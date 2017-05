Linux E X P R E S, FSF: Zavolejte otci webu kvůli DRM

Free Software Foundation vyzývá příznivce internetové svobody, aby zavolali Timu Bernersi-Leeovi a řekli mu, aby konsorcium W3C nezahrnovalo DRM (EME) do standardu HTML.

Firmy jako Netflix, Microsoft nebo Google se už několik let snaží, aby se součástí standardu HTML stala i specifikace DRM známá pod názvem Encrypted Media Extensions (EME). Již před čtyřmi lety vyzval Richard Stallman, zakladatel Free Software Foundation (FSF) a projektu GNU, k tomu, aby konsorcium W3C toto zapracování odmítlo. Jeff Jaffe, ředitel konsorcia, naopak označil zahrnutí za nezbytné, aby nedošlo k rozštěpení webu.

Všechny běžné webové prohlížeče v aktuálních verzích již EME podporují.

Nyní FSF vyzývá příznivce internetové svobody, aby zavolali na veřejně dostupné telefonní číslo, jehož majitelem není nikdo jiný, než Tim Berners-Lee, „otec webu“ a předseda W3C. Každý volající by měl být zdvořilý a jít v telefonátu přímo k věci – tedy proč DRM/EME do standardu nezahrnovat. Následně by měl napsat na speciální e-mailovou adresu pro zjištění celkového počtu volajících.