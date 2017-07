Linux E X P R E S, Tim Berners-Lee schválil zavedení DRM do HTML

Re: Tim Berners-Lee schválil zavedení DRM do HTML

Lukáš Jelínek

Odpovědět Odkaz

DRM se na webu používá u multimediálního obsahu, kde mnozí poskytovatelé (televize, nahrávací firmy atd.) chtějí omezit nakládání s obsahem - hlavně aby nešel jednoduše zaznamenat nebo pouštět souběžně na více zařízeních, než oni určí. Zatím se na to používaly proprietární technologie, hlavně Adobe Flash, Microsoft Silverlight a Google Widevine.



Protože se tyto technologie opouštění a přechází se na technologie v rámci HTML5, jsou velké tlaky na to, aby bylo DRM i tam (resp. někdo nechce vůbec přistoupit na poskytování obsahu bez DRM). Možnosti jsou v zásadě tři. Buď se to standardizuje a bude tedy moci snadno být ve všech prohlížečích stejná technologie (i když vnitřně vždy uzavřená, protože jinak prostě DRM fungovat nemůže), nebo se to sice nestandardizuje, ale bude se vytvořená specifikace používat jako de facto standard. Třetí možností je, že vznikne jedno nebo více proprietárních řešení, něco jako nové verze výše uvedených technologií, se všemi problémy, které tyto technologie mají.



Pro uživatele bude asi jedno, jestli se EME v rámci W3C schválí nebo ne. Spíš jde o to, kam se budou vyvíjet prohlížeče (dnes především Google Chrome, který je dominantní) a jak zareagují poskytovatelé obsahu. To lze těžko předvídat, ale můj osobní názor je, že se bude EME používat i bez standardizace (protože se používá už dnes a zrovna Google nyní prosazuje svůj Widevine právě s využitím přes EME). Pro lidi, co mají weby, stejně jako pro jejich administrátory, to v drtivé většině neznamená vůbec nic, protože žádný obsah s DRM na webech nemají. Zajímat se o to budou internetové televize, rádia, nahrávací firmy, filmová studia apod.