Linux E X P R E S, GitHub chce ve firmách „open-source pátky‟

Neděle, 2. červenec 2017





GitHub chce pomoci open-source projektům získávat nové vývojáře. V souvislosti s tím přichází s iniciativou Open Source Friday. Doporučuje firmám, aby umožnily svým zaměstnancům věnovat se každý pátek práci na projektech s otevřenými zdrojovými kódy.

„Vidíme to jako úmluvu svého druhu oboustranně výhodnou, pro firmy i jejich zaměstnance, aby [zaměstnanci] byli aspirujícími či aktivními přispěvateli nebo udržovateli,‟ vysvětluje Mike McQuaid z GitHubu. „Protože pokud [firmy] poskytnou tyto lidi s časem na práci na těchto věcech během jejich pracovní doby, bude to výhodné pro firmy, bude to stejně tak výhodné i pro jednotlivce.‟