Linux E X P R E S, GitLab omylem smazal data, obnova ukázala nefunkční zálohování

Nejznámější úložištěm zdrojových kódů v repozitáři Git je zcela jistě GitHub, mnoho vývojářů však používá službu GitLab, která kromě hostovaného řešení nabízí možnost si software (poskytující plný komfort pro vývoj svobodného softwaru v týmu) nainstalovat na vlastní server a provozovat ho zcela nezávisle.

V Česku je asi nejznámějším takovým užitím nasazení GitLabu v Laboratořích CZ.NIC.

Nyní služba GitLab čelí vážným problémům. Lidskou chybou (v rámci řešení se spammery a s výkonem) bylo spuštěno mazání dat v oblasti databáze – z celkových cca 300 GB dat zbylo nesmazáno pouhých 4,5 GB. Mazání se nedotklo samotného repozitáře Git ani wikistránek, smazány byly hlavně nahlášené chyby (s veškerou návazností) a slučovací požadavky.

Co však je mnohem horší, pět z pěti zálohovacích technik selhalo. Nefungovaly správně například snímky LVM, běžné zálohy dat, zálohování databáze PostgreSQL nebo zálohování do cloudu Amazon S3. GitLab nakonec obnovil data ze šest hodin staré repliky, která byla to jediné, co bylo pro tento účel k dispozici.