Linux E X P R E S, Mozilla zvažuje výchozí zapnutí telemetrie ve Firefoxu

V prohlížeči Mozilla Firefox je standardně zapnuté odesílání informací o „zdraví‟ aplikace. Lze si ručně zapnout také automatické hlášení pádů (jinak se odesílá po potvrzení uživatelem) a také tzv. telemetrii (statistiku používání). Mezi vývojáři a uživateli Mozilly nyní probíhá diskuse o tom, že by byla telemetrii standardně zapnutá pro všechny a uživatel by si ji musel vypnout, pokud by nechtěl, aby se údaje odesílaly.

Je to samozřejmě kontroverzní, protože mnoho uživatelů má logické obavy z narušení soukromí. Proto by se mělo postupovat v souladu s doktrínou diferenčního soukromí, konkrétně nasazením technologie RAPPOR od firmy Google. V diskusi se uživatelé stavěli vůči novému výchozímu nastavení výrazně negativně.

„Nemusím mít nutně [sic] informace k tomu, abych řekl, zda je to korektní, morální nebo nutné [sic], ale řeknu, že podle mě opt-in pro soukromí, kdežto opt-out proti soukromí. Pokud má Firefox za cíl chránit soukromí, nemělo by se používat nastavení opt-out,‟ vyjádřil se jeden z uživatelů. „Mít něco jako toto v režimu opt-out, je velmi proti soukromí,‟ dodal další uživatel. „Jsem silně rozčarován. [...] Přeji vám co nejméně štěstí ve vaší nové odvaze ještě více narušovat soukromí vašich uživatelů.‟