Linux E X P R E S, Na napadení amerického volebního stroje stačí 90 minut

Na napadení amerického volebního stroje stačí 90 minut

Al

Odpovědět Odkaz

> naši zahraniční protivníci ... podkopávali principy demokracie



Že je v USA kdeco mizerně zapezpečeno, trestá se zveřejnění informací a některé úřady pořád používají diskety je dobře známo, ale podkopávat není co. A jestli, tak rozhodně ne principy demokracie. Zpráva bude akorát tak dobrá voda na mlýn těch, co nemůžou uvěřit, že si zvolili Trumpa a tak z toho obviňují Rusko. Jestli se chcete pobavit, podívejte se na letošní první díl SNL, kde má "Putin" projev k Američanům. A kdybyste neměli dost, dejte si poslední řadu House of cards, která je tak fiktivní, až z toho jde strach.