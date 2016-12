Linux E X P R E S, Jižní Karolína možná nařídí filtraci obsahu přímo v počítačích

Re: Severní Karolína možná nařídí filtraci obsahu přímo v počítačích

Jirka

Nějak si nedovedu představit, že by to prošlo a bylo funkční - speciálně v Americe, coby kolébce svobody. Jasně, že ona kolébka už je notně rozviklaná a málo funkční, ale přece jen ještě mají Ústavu atd. Věřím tomu, že by to někdo okamžitě soudně napadl, popř. by to vedlo k další americké revoluci



Technicky: museli by to realizovat jako samostatný HW + SW filtr na základní desce, který by neměl nic společného s OS, respektive by mu byl předřazen či nadřazen. V opačném případě by jaksi nešlo instalovat jiný OS než ten, co by byl určen výrobcem (jakýpak by to asi byl?).



No a tak hluboko do oné pr..le se snad ještě nikdo na světě neponořil (možná s výjimkou mobilů a tabletů, ale i tam obvykle jde provést alespoň root nebo dokonce vyměnit onen OS). Speciální případy neuvažuju, jde mi o to, co je běžně na trhu ve velkých množstvích.