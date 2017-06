Linux E X P R E S, Čím zpracovávat zvuk v Linuxu

Čím zpracovávat zvuk v Linuxu

fri

Odpovědět Odkaz

Sweep - to je docela letitá záležitost, až mě překvapilo, že se objevuje v přehledu. Taky jsem k němu něco napsal. :-)



http://fripohled.blogspot.cz/2009/07/sweep.html

http://fripohled.blogspot.cz/2009/11/sweep.html



To o KWave je postaráno. Již před časem se jej v KDE ujal Vít Pelčák. Akorát pořád neměl čas na to, aby prošel soubor s nápovědou a doplnil jej (třeba). Předpokládám, že zase/ještě neuplynul rok, abych se jej měl důvod poptat, tak co, už to je?



http://fripohled.blogspot.cz/2012/05/kwave.html



Jestli by se mělo do přehledu něco dodatečně zařadit, tak třeba ReZound. Jeho vývoj se pozastavil zhruba někdy v tom roce, co k tomu došlo u Sweepu.



http://rezound.sourceforge.net/



A ze slibných programů pro nahrávání zvuku Traverso. Dnes po něm zůstal jen tento odkaz? http://traverso-daw.org/



Stav vývoje posledně jmenovaných jsem měl chuť srovnávat (ve výše uvedeném příspěvku) někdy tak před pěti lety.



Audacity, Ardour, KWave - ty si ovšem žijí dost dobře.



Třeba to přímo nespadá do výběru podle stanovených hledisek, ale pro představu o světě Linux Audio, a protože se tím dá nahrávat, si sem snad přidejte i: Qtractor a Muse (2, 3)



https://qtractor.sourceforge.io/qtractor-index.html

http://www.muse-sequencer.org/