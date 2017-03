Linux E X P R E S, Co stojí za to ještě naučit editor Atom?

O editoru Atom jsme již psali v přehledovém článku. Ve stejném textu jsem také zmínil, že funkčnost můžete rozšiřovat pomocí dalších doplňků. Pro účely článku jsem prováděl malou revizi všeho, co je k dispozici a proto vznikl tento seznam. Co by mohlo být ještě zajímavé do Atomu přidat? 

Prostředí editoru Atom v systému Microsoft Windows

Poznámka : Atom je textový editor dostupný pro MacOS, Microsoft Windows a Linux. Je šířen pod MIT licencí a k dispozici je zdarma. Jeho primární funkcí je editace textových dokumentů a zdrojových kódů. Má však velmi dobře zpracované možnosti individuálního nastavení a přizpůsobení a to ať už instalací dodatečných doplňků nebo i přímou úpravou všemožných konfiguračních parametrů.

Na úvod

Pokud chcete nějaký nový doplněk doinstalovat, je to vcelku prosté. Stačí z nabídky vybrat položku File – Settings a poté položku Install. Do řádku Search packages zadejte jméno balíčku nebo nějaké klíčové slovo a Atom prohledá příslušný repozitář a zobrazí vše, co je k dispozici. Pak už jen stačí kliknout na volbu Install u balíčku. Obvykle není nutný žádný restart, balíček začne fungovat ihned.

A ještě pro pořádek – doplňky zmiňované v minulém článku nejsou v tomto novém zahrnuty. Chcete-li vědět, o jakých doplňcích jsem psal minule, přečtěte si předchozí článek.

Atom Runner

Protože je editor Atom primárně určen k editaci zdrojových kódů a do značné míry pak dokáže nahradit i vývojové prostředí, nepřekvapí vás, že je k dispozici balíček, který si poradí se spouštěním různých skriptů přímo z jeho prostředí.

Konkrétně autor zmiňuje JavaScript, CoffeeScript, Ruby, Python, Go, Bash či Power Shell skripty. Další si můžete přidat i sami úpravou příslušného konfiguračního souboru.

Save Session

Doplněk, který vám může zachránit život, vždyť kdo by se zdržoval ukládáním rozpracovaných dokumentů? Doplněk sám na pozadí ukládá právě otevřené soubory. Nemusíte se pak moc bát pádu aplikace, vždy budete mít „jakýsi“ uložený stav, ke kterému se lze v případě potřeby vrátit. Nainstalujte doplněk Save Session a mějte alespoň trochu krytá záda.

Highlight Selected

Doplněk zmíněný v nadpisu přináší do Atomu možnost lepší vizuální kontroly kódu. Poté, co označíte nějaký text v kódu (proměnnou, klíčové slovo apod.), jsou ihned označeny všechny instance tohoto textu v kódu. Ihned tak vidíte, kde všude v kódu daný text používáte.

Pokud navíc využíváte doplněk Minimap (zmenšená verze dokumentu pro rychlou orientaci v něm), můžete doinstalovat další doplněk (nazvaný Minmap Higlight Selected), který označí všechny výskyty v dokumentu skrz Minimap.

Remote Edit

Vývojáři, kteří pracují se soubory uloženými na FTP nebo SFTP serveru vědí, že přímá editace souborů není úplně tak jednoduchá. Doplněk Remote Edit přináší funkčnost, která zajistí, že soubor můžete „otevřít“ přímo na serveru, upravit jej a přímo jej tam uložit. Doplněk na pozadí provádí triviální operace jako je stažení souboru, jeho úprava a následné uložení zpět. Jen uživatel má pocit, že soubor upravuje napřímo. Jinými slovy – pokud například pracujete s nějakým CMS (Joomla/Wordpress či Drupal), můžete upravovat konfigurační soubory přímo z prostředí editoru Atom.

IMG paste

Jak jsem již zmínil, používám často Markdown formát. Doplněk IMG paste šikovně vkládá odkazy na obrázky. Stačí si jen nějaký zkopírovat do schránky (třeba z grafického editoru), o zbytek se postará doplněk. Sám si obrázek ze schránky uloží a vloží na něj odkaz přímo do dokumentu.

Sort All The Things

V podstatě velmi jednoduchý doplněk, který přináší možnost třidění řádků. Jednoduché, ale účinné.

Nezařaditelné vtípky

A protože jsou programátoři vtipálci, vytvářejí pro Atom i doplňky, které primárně neslouží k práci ale k zábavě a pobavení. Výčet již jen telegrafický. Chcete si zahrát nějakou hru? Zkuste tetris v podobě doplňku Tetromino, prožeňte klasického hada nebo potrapte své závity s hrou 2048. Jestli hru vytváříte, zkuste Video Game Name Generator. Hříčkou je i kurzor v podobě PacMana.

Retro nádech dostanete do Atomu tím, že si zapnete zvuk psacího stroje po stlačení klávesy. Pokud chcete být drsnější, zkuste zvuk samopalu. Romantici zvolí hru na klavír. A chtěli jste někdy prohlížet 9GAG bez nutnosti opouštět editor? Zkuste doplněk 9gag. Ku poslechu a tanci si můžete hrát hudbu ze Spotify nebo ListenVideo.com pomocí doplňku MusicBox.

Závěrem

Textový editor Atom a jeho modularita je až obdivuhodně elastická. Můžete si do něj nainstalovat spoustu zajímavých doplňků, které právě vám (a jen vám, to je to nejzajímavější) neuvěřitelně zvýší efektivitu práce. Už celkem dokonale chápu začátečnickou radu o tom, že na úvod je nejtěžší si vybrat, které doplňky do Atomu vlastně potřebujete. Jsou to nějaké z těch zde jmenovaných?