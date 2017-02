Linux E X P R E S, Kodi 17: slušivý kabát, horší použitelnost

Středa, 8. únor 2017 | | 1 | známka 1,33



Máme nové Kodi

5. února byla vydána nová verze multimediálního centra Kodi (dříve známého jako XBMC). Verze 17 „Krypton“ je v tuto chvíli dostupná jen ve formě zdrojových kódů a binárních instalačních balíčků pro systémy Windows, OS X a Android. Uživatelé Linuxu mají troch smůlu – v Debianu a podobných distribucích (Ubuntu, Linux Mint…) lze nyní instalovat z PPA nestabilních verzí, ale tvůrci slibují, že se Kodi 17 brzy dostane i do stabilního PPA.

Kodi 17 po spuštění

Nový výchozí vzhled

Hlavní novinkou verze 17 je nový výchozí vzhled Estuary, kterého si každý všimne už na první pohled. Už na hlavní obrazovce je nabídka umístěna vlevo, podobně jako ve zbytku programu. Tento vzhled je vysloveně „televizní“, určený pro displeje s velkou úhlopříčkou. Subjektivně působí velmi příjemným dojmem – všechno do sebe krásně zapadá a dělá dojem dobře fungujícího stroje.

Zobrazení počasí v Kodi 17

Místo tohoto vzhledu si lze vybrat nový „dotykový“ vzhled Estouchy, určený pro telefony, tablety a další přístroje s dotykovým ovládáním. Ten je graficky podstatně jednodušší a oproti Estuary působí dost syrovým, neuhlazeným dojmem. Pro web je k dispozici vzhled Chorus2.

Dotykový vzhled Estouchy

Kdo by s touto nabídkou nebyl spokojen, může si doinstalovat některý z dalších, které jsou k dispozici – včetně známého vzhledu Confluence, na který jsme byli zvyklí v předchozích verzích.

Vzhled Confluence v Kodi 16.1

Jak je to s použitelností?

Zatímco po vzhledové stránce lze Estuary těžko něco vytknout (byť se samozřejmě nemusí každému líbit), po stránce použitelnosti je to už bohužel horší. Pokud budete Kodi ovládat dálkovým ovladačem, tak by to bylo zřejmě ještě dobré, ale ovládat ho myší je někdy vysloveně za trest.

Systémové funkce

Není vždy jasné, co kde udělat (tím ovšem do určité míry trpěl i vzhled Confluence) – rozhraní není příliš intuitivní. Ale co hlavně, pohyb v nabídkách a seznamech je někdy tak problematický, že výběr položek ze středu seznamu připomíná střelbu na pohyblivé střelnici.

Doplňky programů

Novinky pod kapotou

Žádná z „neviditelných“ novinek není vysloveně převratná, jsou spíše pokračováním trpělivé práce, jejíž plody můžeme sklízet už od dřívějších verzí. Hlavně přehrávání videa by mělo být stabilnější a plynulejší, nemělo by docházet k posunům zvuku oproti obrazu a také kvalita obrazu by měla být vyšší.

Přehrávání videa

Zapracovalo se na podpoře streamů, například RTMP, MPEG-DASH, SmoothStream nebo NXMSL. Rychlejší je práce s hudební knihovnou, například její procházení nebo práce s tagy. Přibyly také tagy pro náladu a pro roli umělce.

Za zmínku stojí i novinky v oblasti internetových televizí, byť to jsou věci, které „našinec“ asi většinou moc neocení. Vylepšeny byly jak doplňky pro jednotlivé televize, tak například práce s plánovačem nahrávání.

Android a Windows

S novým Kodi zapomeňte na starší verze systému Android. Na ničem starším než 5.0 už verze 17 nepoběží. Tedy ani jen dva roky starý přístroj už vám nemusí stačit (tehdy se ještě hojně prodávaly telefony a tablety s Androidem 4.4 nebo i ještě starším).

Na přístrojích s AudioTrack v23 jsou nyní podporovány funkce DTS-HD, DTS-X, Dolby TrueHD, a Dolby ATMOS. K dispozici je také hardwarová podpora přehrávání HEVC, VC-1 / WMV 9 a VP9, lze také přehrávat video v rozlišení 4K.

Nastavení aplikace

Pro uživatele Windows 10 je dobrou zprávou, že si Kodi 17 mohou nainstalovat přímo z Windows Store. Mohou ale instalovat i klasickou cestou, jinak určenou hlavně pro starší verze systému – tedy stažením a spuštěním instalačního balíčku.

Verze pro Windows Store je stejná jako v běžném balíčku (je jen náležitě „zapouzdřena“), nejedná se tedy o aplikaci pro Univerzální platformu Windows (UWP).

Shrnutí

Novému, nablýskanému a dobře působícímu uživatelskému rozhraní by neuškodila lepší použitelnost, hlavně při ovládání nabídek a výběru ze seznamů. Lze ale předpokládat, že podobné chyby budou časem vychytány. Komu tedy nový vzhled nevyhovuje, může se vrátit k tomu staršímu a důvěrně známému. Nepřijde tím o další novinky, které Kodi 17 přináší a které stojí za to.