Linux E X P R E S, Programovanie v jazyku C++: Knižnica string – funkcie append a capacity

Funkcia append

S funkciou append môžme doslova skladať reťazce a nielen to. Má podobné deklarácie ako konštruktor, ktorý sme si vysvetlili v minulom článku. Funkcia pridáva ďalšie znaky podľa našej implementácie na koniec daného reťazca. Poďme sa pozrieť na program.

1. program: Využitie funkcie append

#include <iostream> // hlavickové súbory #include <string> using namespace std; // priestor mien int main() // hlavna funkcia main { string retazec1 = "Som z rodu Homo "; string retazec2 = retazec1.append("sapiens sapiens!"); // 1. sposob cout << retazec2 << "

"; string retazec3; string retazec4 = "Mal som dejavu, ako keby som ju uz niekedy videl."; retazec3.append(retazec4); // 2. sposob cout << retazec3 <<"

"; string retazec5; string retazec6 = "Pozri sa na severnu stranu oblohy, vidis tu nehybnu hviezdu? Tak to je Polarka!"; retazec5.append(retazec6, retazec6.size()-8,7); // 3. sposob cout << retazec5 << "

"; string retazec7; retazec7.append("Moj milasik, budes len moj!", 11); // 4. sposob cout << retazec7 << "

"; string retazec8; cout << "S" <<retazec8.append(7, 's') << ", pocul si to? Snad nemame v dome hada!" << "

"; // 5. sposob string retazec9 = "Kdesi v tvojich slov som sa stratil, asi navzdy :("; string retazec10; retazec10.append(retazec9.end()-2, retazec9.end()); // 6. sposob cout << retazec10 << "

"; string retazec11; cout << "Kupte si nieco z autobazaru " << retazec11.append<int>(3, 0x41) << " AUTO!"; // 7. sposob return 0; // koniec programu }

Výsledok programu:

Som z rodu Homo sapiens sapiens! Mal som dejavu, ako keby som ju uz niekedy videl. Polarka Moj milasik Ssssssss, pocul si to? Snad nemame v dome hada! :( Kupte si nieco z autobazaru AAA AUTO!

Rozbor programu:

Teraz si poďme zhrnúť jednotlivé použitia funkcie append.

1.spôsob: mal by byť jasný

2.spôsob: mal by byť jasný

3.spôsob: druhý argument predstavuje prvú pozíciu v reťazci, od ktorej funkcia append začne kopírovať do prázdneho reťazca a tretí argument znamená počet znakov od prvej pozície v reťazci, ktoré sa skopírujú do nového reťazca

4.spôsob: druhý argument znamená počet znakov od nultej pozícii, ktoré sa majú skopírovať do nového reťazca

5.spôsob: prvý argument je počet znakov a druhý argument samotný znak, ktorý má byť v reťazci

6.spôsob: prvý argument predstavuje začiatočnú pozíciu v reťazci, druhý konečnú

7.spôsob: tu definujeme zoznam, prvý argument je počet znakov, ktoré sa majú do reťazca pridať a druhý argument znak v ASCII kóde, ale v hexadecimálnej podobe

Funkcia capacity

Ako ste si už všimli, keď robíme s objektom string z rovnakomennej knižnice, absolútne nás netrápi veľkosť poľa. Nemusíme sa starať, či sme počas behu programu prekročili náš definovaný limit pre reťazec. V jazyku C sa s tým človek veľmi natrápi. Našťastie v jazyku C++ nám tieto problémy odpadajú.

Ale ako to v skutočností funguje? Ono totižto vždy, keď objekt string začne byť hladný po pamäti, tak ju dostane. Keďže veľkosť reťazca je viazaný na integrálny typ size_t, tak maximálnu pridelenú veľkosť, ktorú môže dostať objekt string, je maximálna hodnota integrálneho typu size_t.

Takže už chápeme, ako dostáva objekt string veľkosť a ak chceme zistiť aktuálne pridelenú pamäť pre objekt string, tak využijeme funkciu capacity.

2. program:

#include <iostream> // hlavickové súbory #include <string> using namespace std; // priestor mien int main() // hlavna funkcia main { string retazec1 = "Misia na Jupiter sa nepodarila, ale nadeje nekoncia, k Jupiteru sa este dostaneme!"; string retazec2 = "Odkedy som sa prestahoval do New Yorku, cnie sa mi za domovom :("; string retazec3 = "Rozum kaze, vykasli sa na nu ale s citmi bojovat je nemozne!"; cout << "1.retazec: velkost - "<<retazec1.size()<<" kapacita - "<<retazec1.capacity()<<"

"; cout << "2.retazec: velkost - "<<retazec2.size()<<" kapacita - "<<retazec2.capacity()<<"

"; cout << "3.retazec: velkost - "<<retazec3.size()<<" kapacita - "<<retazec3.capacity()<<"

"; return 0; // koniec programu }

Výsledok programu:

1.retazec: velkost - 82 kapacita - 82 2.retazec: velkost - 64 kapacita - 64 3.retazec: velkost - 60 kapacita - 60

Rozbor programu: Mali sme šťastie (resp. ja), alokovaná pamäť bola rovnaká ako veľkosť reťazca, čo je logické. Ale nespoliehajte sa, že to vždy tak bude a preto nepoužívajte funkciu capacity ako náhradu funkcie size!