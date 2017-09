Linux E X P R E S, Programovanie v jazyku C++: Knižníca string – operátory + a +=

Pátek, 8. září 2017 | | známka 3,00



Operátory + a +=

S operátormi + a += môžme doslova skladať reťazce. Ako nato si pozrieme v príkladoch.

1. program: Najprv vyskúšame operátor +

#include <iostream> // hlavičkové súbory #include <string> using namespace std; // priestor mien int main() // lavna funkcia main { string retazec1 = "Mam napad, preplachtim s pomocou skutru "; // naše zvolene reťazece string retazec2 = "cely Tichy ocean!"; cout << retazec1 + retazec2 + "

"; // experimentujeme s operatorom + retazec1 = "Mam zodpovednost za "; retazec2 = "cele ludstvo"; string retazec3 = retazec1 + retazec2 + "."; cout << retazec3; return 0; // koniec programu }

Výstup programu:

Mam napad, preplachtim s pomocou skutru cely Tichy ocean! Mam zodpovednost za cele ludstvo.

2. program: Skúška operátora +=

#include <iostream> // hlavičkové súbory #include <string> using namespace std; // priestor mien int main() // hlavna funkcia main { string retazec1 = "Pane, uz sme blizko zakladne na mesiaci Phobos! Stale ked pozriem"; // naše zvolene reťazece retazec1 += " na Mars, som cely vzruseny z dobrodruzstva, ktore nas tam caka"; // a experimenty s operatorom += retazec1 += "!

"; cout << retazec1; string retazec2 = "Na severe vidim suhvezdie Andromeda"; retazec2 += " a v nej rovnakomennu galaxiu. "; retazec2 += "Je prekrasna!"; cout << retazec2; string retazec3 = "

Zanes ma prosim, "; string retazec4 = "do blazeneho stavu!"; retazec3 += retazec4; cout << retazec3; return 0; // koniec programu }

Výstup programu:

Pane, uz sme blizko zakladne na mesiaci Phobos! Stale ked pozriem na Mars, som cely vzruseny z dobrodruzstva, ktore nas tam caka! Na severe vidim suhvezdie Andromeda a v nej rovnakomennu galaxiu. Je prekrasna! Zanes ma prosim, do blazeneho stavu!

3. program: Kombinované využitie operátorov + a +=

#include <iostream> // hlavičkové súbory #include <string> using namespace std; // priestor mien int main() // hlavna funkcia main { string retazec1 = "Jedno je iste v zivote cloveka, ze"; // experimenty s operátormi + a += retazec1 += " ho "; string retazec2 = "zozeru cervy!"; string retazec3 = retazec1 + retazec2 + "

"; string retazec4 = "Svet zanikol po jadrovej katastrofe a ostalo nas tu v protijadrovom kryte par ludi"; retazec4 += ", ale dochadza nam jedlo i palivo a bojime sa o buducnost. Co len s nami bude, poslednymi prezivsimi na Marse."; string retazec5 = retazec4 + " O Zem pomoc nemozme ziadat, ta ma sama problemy so znicujucou nabozenskou vojnou a je na pocudovanie, ze Martania pouzili na riesenie konfliktu jadrove zbrane skor ako pozemstania."; cout << retazec3 + retazec5; return 0; // koniec programu }

Výsledok programu:

Jedno je iste v zivote cloveka, ze ho zozeru cervy! Svet zanikol po jadrovej katastrofe a ostalo nas tu v protijadrovom kryte par lu di, ale dochadza nam jedlo i palivo a bojime sa o buducnost. Co len s nami bude, poslednymi prezivsimi na Marse. O Zem pomoc nemozme ziadat, ta ma sama problemy so znicujucou nabozenskou vojnou a je na pocudovanie, ze Martania pouzili na ri esenie konfliktu jadrove zbrane skor ako pozemstania.

4. program:

#include <iostream> // hlavičkové súbory #include <string> using namespace std; // priestor mien int main() // hlavna funkcia main { string retazec1; cout << "Zadajte lubovolne slovo!

"; cin >> retazec1; if (retazec1.empty()) { cout << "Daco napis nabuduce prosim! Aj na kolena sa postavim, len napis!"; return 0; } for (int i = 0; i < 3; i++) { retazec1 += " "; retazec1 += 'A' + i; cout << retazec1; cout << "

"; } return 0; // koniec programu }

Výsledok programu:

Zadajte lubovolne slovo! Sector Sector A Sector A B Sector A B C