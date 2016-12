Linux E X P R E S, Programovanie v jazyku C++: Konverzie, pretypovanie a podmienky

Středa, 14. září 2016 | | 7 | známka 1,90



Konverzia medzi typy premenných

V jazyku C++ je možné priraďovať jeden typ premennej na druhý. Poznáme tri typy konverzie:

konverzia pri priradení konverzia vo výrazoch konverzia pri predávaní parametrov funkciam. Tento tretí spôsob si zatiaľ v článku neukážeme, pretože ešte nepoznáte funkcie. Aj k tomu behom seriálu dôjdeme.

1. program: Ukážka konverzie pri priradení

#include <iostream> using namespace std; int main() { float a = 25; cout << "Konverzia premennej int na float: "<<a<<"

"; int b = 25.5887; cout << "Konverzia premennej float na int: "<<b; return 0; }

Výsledok:

25 25

Rozbor programu:

V prvom prípade procesor číslo 25 berie ako typ premennej int ktorú uloží do premennej a a zároveň jej priradí typ float. Vizuálne sa nič neudeje. Avšak, ďalej s premennou môžete pracovať ako float.

Druhý opačný prípad je ale zaujímavejší. Prevod z float na int premenná stratí desatinná čiarka a bude z nej celé číslo.

2. program: Konverzia vo výrazoch

#include <iostream> using namespace std; int main() { float a = 5.4545; float b = 78.4444; int c; c = a + b; cout << c<<"

"; return 0; }

Výsledok:

83

Rozbor programu:

V programe deklarujeme dva premenné typu float a výsledok sčítania uložíme do int premennej.

Čo sa stane pri výpise? Premenná stratí desatinnú čiarku a výsledok je celočíselný. Došlo ku konverzii pomocou výrazov.

Pretypovanie premenných

Môžete si vynútiť zmenu premennej, kedy to potrebujete? Áno môžete. Úkon nazývame pretypovanie premenných.

V jazyku C++ poznáme len dva spôsoby pretypovania.

1. spôsob:

float a; (int)a;

Najprv je premenná zadeklárovaná ako typ premennej float. Následne pretypujeme premennú z float na int.

2. spôsob:

float a; int (a);

V tomto spôsobe sme inak pretypovali premennú a. Výsledne sme vytvorili premennú typu int.

Poďme sa pozrieť na príklad.

3. príklad: Príklad na pretypovanie

#include <iostream> using namespace std; int main() { float a = 5.4545; float b = 7.4444; cout << (int)a+(int)b<<"

"; cout << int(a)+int(b)<<"

"; return 0; }

Výsledok:

12 12

Podmienky

S podmienkami ste sa už stretli nepriamo i v minulých dielách. Vytvoríme si primitívnu kalkulačku, pri ktorej si to preopakujeme.

4. program: Pomocou if, else if a else

#include <iostream> using namespace std; int main() { cout << "Zadajte prve cislo: "<<"

"; int a; cin >> a; cout << "Zadajte druhe cislo: "<<"

"; int b; cin >> b; cout << "Zadajte aritmeticku operaciu + alebo - alebo * alebo /"<<"

"; char vstup; cin>> vstup; int vysledok; if (vstup == '+') vysledok = a + b; else if (vstup == '-') vysledok = a – b; else if (vstup == '*') vysledok = a * b; else if (vstup == '/') vysledok = a / b; else { cout << "Bud si slepy alebo fakt je pocitac pre teba nebezpecna vec"<<"

"; return 0; } cout << "Vysledok "<<vstup<<" je: "<<vysledok<<"

"; return 0; }

5. program: Pomocou switch a case a príkazu skoku break

#include <iostream> using namespace std; int main() { cout << "Zadajte prve cislo: "<<"

"; int a; cin >> a; cout << "Zadajte druhe cislo: "<<"

" ; int b; cin >> b; cout << "Zadajte aritmeticku operaciu + alebo - alebo * alebo /"<<"

"; char vstup; cin>> vstup; int vysledok; switch(vstup) { case '+': vysledok = a + b; break; case '-': vysledok = a – b; break; case '*': vysledok = a * b; break; case '/': vysledok = a / b; break; default: cout << "Bud si slepy alebo fakt je pocitac pre teba nebezpecna vec"<<"

"; return 0; } cout << "Vysledok "<<vstup<<" je: "<<vysledok<<"

"; return 0; }

