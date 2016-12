Linux E X P R E S, Redshift: zpříjemněte si dlouhé sezení u počítače

Redshift: zpříjemněte si dlouhé sezení u počítače

Tomáš Crhonek

Mohu jen doporučit, používám několik let. Pro uživatele Windows je zde podobný prográmek f.lux.



Dobrým důvodem proč to používat je kvalita spánku. Pro spánek je nutný hormon melatonin, který se tvoří ve tmě a jehož tvorba je citlivá zejména na modré světlo (mimo jiné). Není proto dobré mít v noci monitor nastavený na 6000K bílého denního světla. Osobně to snižuju na 2700K (nutno vyzkoušet, co komu vyhovuje).



Ostatně i mnoho astro programů má noční režim, kdy se grafika zobrazuje pouze červeno černě (bez modré a zelené složky). Oko je přizpůsobené na tmu, což nějakou dobu trvá dosáhnout a červená barva tuto citlivost nijak neovlivní, takže je možné pozorovat a současně pracovat na ntb - zkuste si to se zářivým modrým obrazem.