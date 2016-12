Linux E X P R E S, Fedora 19: první dojmy

Neděle, 2. červen 2013 | | 8 | známka 1,25





Fedora 19 vyjde až za měsíc, ale opět jsem neodolal, využil deštivých dnů a upgradoval na Fedoru 19 na mém domácím notebooku už nyní. A tady jsou mé první dojmy:



Upgrade - nemůžu si pomoct, ale upgradovací mechanismus prostě funguje. Na tomto počítači už upgraduju od Fedory 14, což už je patý upgrade za sebou a zatím jsem neměl problém. Je škoda, že FedUp ještě nemá grafické klikátko, ale i tak je to dost jednoduché. Jediné, co jsem udělal, bylo, že jsem aktualizoval Fedoru 18, provedl příkaz "sudo fedup-cli --network 19", počkal, až se všechny balíčky stáhnou, restartoval a nabootoval do System Ugrade a počkal, až se všechny balíčky aktualizují. Po rebootu už na mě čekala nová Fedora 19.



Stabilita - z tohoto pohledu je Fedora 19 nudné distro. Kromě jednoho pádu Rhythmboxu, jsem nepozoroval žádnou nestabilitu. Vše zatím pracuje, jak má. Vydat Fedoru 18 byl opravdu boj. Zabralo to dva měsíce navíc a QA tým se docela zapotil. S Fedorou 19 to jde tak nějak samo. Už o alphě F19 se říkalo, že je v mnohem lepším stavu než beta Fedory 18. Já to můžu potvrdit. Ne, že by Fedora 18 Beta byla nestabilní, když jsem na ni ale v prosinci přešel, byly tam drobné otravné věci, které se vyřešily až časem. U Fedora 19 Beta mám pocit, jako bych používal už ostrou verzi.



Hardwarová podpora - ta je na mém notebooku ThinkPad T400s opět 100%, ale je fakt, že se jedná o opravdu Linuxu přívětivou sestavu.



Multimediální podpora - k té je ve Fedoře potřeba repozitář RPM Fusion, ale při upgradu vám zůstane a kodeky už jsou aktualizovány na nejnovější verzi GStreameru, takže multimediální podpora už i ve vývojových verzích po upgradu automaticky funguje, což nebylo u minulých verzí Fedory pravidlem.



GNOME - výchozí prostředí GNOME je ve Fedoře 19 ve verzi 3.8. Opět se dočkalo mnoha vylepšení, ale je tam opět i pár dílčích věcí, které působí jako krok zpět. Výrazné zlepšení je efekt "tlaku myši na hranu obrazovky". Už se vám nebude stávat, že věci jako přepnutí do Činností najetím do levého horního rohu spustíte nechtěně. Dolní panel nyní můžete vysunout okamžitě. Efekt Exposé v Činnostech je nyní mnohem chytřejší, lépe využívá místo a relativní velikosti náhledů oken odpovídají velikosti skutečných oken.



Co mi přijde jako krok zpět je, že v Činnostech už se nezobrazuje spodní panel, takže Činnosti už 100% neslouží jako přehled celého prostředí. Na druhou stranu je více místa na náhledy oken a dash. Taky se mi příliš nelíbí, že po zamknutí obrazovky se obrazovka okamžitě vypne. V předchozí verzi zůstala zobrazovka zapnutá a já mohl sledovat, jestli mi někdo třeba nenapsal. Nyní se uzamčená obrazovka zobrazí pouze, pokud pohnete myší. Naopak u obyčejného vypnutí obrazovky při neaktivitě vám uzamčenou obrazovku vnutili, i když nic nezamyká. Prostě po návratu k počítači se vám zobrazí roleta ze zamknuté obrazovky a do prostředí se dostanete až po stisknutí Esc.



Vizuálním zlepšením je rozhodně změna barvy ikon složek v GNOME. Dosud byly šedé, což na většinu lidí nepůsobilo moc dobře. Nyní mají světle hnědou barvu, což opravdu vypadá lépe.

GNOME dostalo také Classic Mode, což je GNOME Shell předělaný pomocí rozšíření do podoby GNOME 2. Vzhledem k tomu, že jsem si na GNOME 3 už zvykl, neměl zatím potřebu ho vyzkoušet.



Aplikace - Fedora 19 přináší několik set nových balíčků. Já jsem si zatím všímal jen těch desktopových. Nabídka aplikací pro GNOME konečně začíná být docela k světu. Dokumenty a Kontakty už začínají být docela použitelné. A nové jednoúčelovky jako Hodiny, Počasí, Bijiben (poznámky) už nyní dokážou dobře posloužit. Pro Fedoru 19 je zabalená i aplikace Fotky (GNOME Photos), která je teprve ve vývoji. Zatím umí jen základní věci, ale vypadá hodně slibně. Konečně správce fotek, s kterým bude umět pracovat i moje máti. Ano, pro pokročilé uživatele to nebude, ale pro ně není ani současný Shotwell, který ale bohužel není ani pro BFU.



S Fedorou 19 jsem zatím opravdu spokojený a pokud rádi zkoušíte nové věci, můžu vám upgrade už nyní doporučit. Myslete ale na to, že vývojové verze nejsou pro každého, i když s nimi třeba má celá řada uživatelů bezproblémové zkušenosti.

Ještě tři týdny zbývají na to, aby doladily chyby před finálním vydáním, a proto jsem se rozhodl, že v následujících dvou týdnech ve volném čase pomůžu týmu Fedora QA, ať Schrödingerova kočka stojí za to.







P.S. tento článek je jen shrnutím několikadenních zkušeností. Pokud chcete vědět, co všechno Fedora 19 přináší, přečtěte si můj článek pro fedora.cz.