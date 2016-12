Linux E X P R E S, Kam od Googlu?

Tím prý nekončí. Prý Google plánuje dělat modifikace do protokolu LDAP, takže problém s otevřeností bude i u dalších služeb. Webové služby přestávají optimálně fungovat v jiných prohlížečích než Chrome. U Opery už jsem si na to zvykl, ale stěžovat si začínají i uživatelé mnohem rozšířenějšího Firefoxu. Velmi silně mi to připomíná protlačování IE před více než dekádou. Co s tím? Jako příznivci otevřených technologií se mi poslední kroky Googlu samozřejmě nelíbí, spíše než znepokojení nad dopady těchto konkrétních kroků mi to přineslo varování, kam může vést přílišná závislost na jednom poskytovateli služeb . Ono je hrozně pohodlné mít mail, chat, sociální síť, online disk, kalendář, online kancelářský balík,... od jednoho dodavatele. Služby jsou pěkně propojené, mají stejné rozhraní. Jenže to také znamená jeden velký vendor-lockin . Pokud vám služba přestane vyhovovat, je mnohem jednodušší ji opustit, když od daného poskytovatele využíváte právě tuto jednu službu, než když jich používáte dalších 10. To je jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl dlouhodobě něco dělat s přílišnou závislostí na Googlu.

Google nikdy nebyl open source firmou. Ano, ve velké míře využívá otevřené technologie, ale jeho klíčové produkty jsou uzavřené. Některé z nich mají otevřený zdrojový kód (Android, Chrome OS,...), ale jedná se o uzavřené projekty, kde je možnost zapojení pro ostatní zapovězená. Čím se Google odlišoval od ostatních firem bylo, že se pokud možno v co největší míře snažil používat otevřené protokoly, čímž si získal celou řadu open-source příznivců, protože i když byly jeho produkty uzavřené, většinou s nimi uživatelé open source neměli problém komunikovat právě díky otevřeným protokolům. Jak se bohužel ukázalo na posledním Google I/O, i toto se mění. Nejbolestnější je zrušení kompatibility Gtalku/Hangoutů s protokolem XMPP. Právě tím si mě Google před lety získal. Jabber pro mě mezi komunikačními sítěmi byla jasná volba. Byl jsem rád, že zvolili právě XMPP a chtějí být kompatibilní s ostatními. Oproti běžným Jabber serverů navíc přidali online historii a pěkného webového klienta. Nějakou dobu se zdálo, že XMPP bude nástrojem interoperability. Facebook na něm postavil svůj chat. Sice uzavřený pro komunikaci s ostatními Jabber servery, ale aspoň díky tomu nebyl problém s připojením z Jabber klientů. Dokonce i Microsoft nabídl XMPP bránu k jeho Live síti. Zdálo se, že peklo zamrzlo. Bohužel chyba lávky. Microsoft přešel na Skype, který je dlouhodobě kritizován jako uzavřený, a Google se rozhodl, že nezůstane příliš pozadu a Gtalk kompletně uzavře. Nejhorší na tom je, že to není kvůli technickým důvodům, ale prostě proto, že nechtěl, aby do jeho sítě měla přístup konkurence. Ukázkový příklad politiky "don't be evil"...

Kam od Googlu?

jirka

Odpovědět Odkaz Tak tohle téma mě opravdu oslovilo.

Google poskytuje dobré služby a taky kvalitní, jenže ta závislost tady je obrovská a na to abych jim svěřoval svá data nemají mou důvěru. Pořád utíkám k Linuxu hlavně kvůli nezávislosti a větší svobodě. Ale Google tu svobodu a nezávislost pomaličku ale jistě omezuje. Myslím že je čas zatáhnout za záchranou brzdu a zvážit co dál.

Díky za článek, myslím že trefil do černého.

co je to "matrou"?

Mrty

Odpovědět Odkaz Nic ve zlém, děkujeme za bezva článek.

ALE:

Hned v nadpisu taková "bota"! Může mi někdo vysvětlit, co znamená "matrou"? Nějak asi autorovi vypadlo Nko - maNtrou ;-)

Kam od Googlu?

Marty

Odpovědět Odkaz a koukám, že mě vypadlo zase ze jména Á MArty :-)

Co se týká Googlu, tak souhlas, GOOGLE je "druhý" M$ (jen rafinovanější) a nebýt toho, že jsem si zvykl na jeho Gmail + kalendář, Android, atd. tak asi tu jeho "černou odpornou politiku" jen tak nestrávím.

Re: Kam od Googlu?

annonimouse

Odpovědět Odkaz A čo z toho teda vyplýva? Zlý zlý Google, ale používam jeho služby, tak sklopím uši a používam aj naďalej.



Al keby som ich nepoužíval, tak to by ste videli ten fukot, ako by som ich nepoužíval aj naďalej.

Kam od Googlu?

Vlastimil Ott

Odpovědět Odkaz Článek jsem trochu upravil, včetně překlepů.



Nějakou dobu testuju ownCloud, ale jsem jím zklamaný, bohužel ho nemůžu používat ani pro sebe, natož ho někomu doporučovat. Synchroklient pracuje nespolehlivě, RoundCube je pěkný, ale nedodělaný, stále nevím o funkční RSS čtečce, není tam e-kancelář (formuláře, spreadsheet) a není to možné použít pro spolupráci s kýmkoliv, což je můj nejčastější způsob využití služeb Googlu. Nemám to ani tak kvůli sobě, jako kvůli spolupráci s lidmi.



A není tam přehrávač videa - potřebuji videogalerie/videoarchiv.



Takže mé nadšení opadlo a čekám, kdy se toho chopí nějaký startup a udělá luxusní službu jako konkurenci těm velkým.

Re: Kam od Googlu?

Tomáš Crhonek

Odpovědět Odkaz Já tedy za sebe OwnCloud doporučit mohu. Je sice vidět, že se zaměřují hlavně na soubory a ostatní komponenty nemají nejvyšší prioritu, ale i tak to použivám ke své spokojenosti. Napojení na iPad (CalDAV, kalendář a úkoly) funguje oboustraně. Bookmarky sice trochu pokulhávají (nefunguje mi vyhledávání podle tagů), ale přežiju to. Re: Kam od Googlu?

Martin Husovec

Odpovědět Odkaz Ahoj Vlastimil,



diky za zhodnotenie OwnCloudu, pretoze som prave nad tym zacal dost premyslat. Ze tak vyriesim svoju zavislost na G. Zrejme ale este chvilku pockam, ked najma dopracuju poriadnu aplikaciu pre RSS (hladal som nahradu za Goole Reader) ..



Martin Re: Kam od Googlu?

kenoh

Odpovědět Odkaz Súhlasím. Owncloud vyzerá na pohľad pekne, ale to je asi tak všetko. Sync jednoducho nefunguje - tvoria sa niekoľkonásobné (niekedy fake) duplikáty a zapĺňajú disk. Skutočne je to nepoužiateľné. A vývojári sa ani po ohlásení bugov nemali nijako k oprave. Škoda :(

Kam od Googlu?

davkol

Odpovědět Odkaz > Diaspora a podobné otevřené věci jsou sice pěkné, ale asi nikdy se nedostanou přes kritické množství uživatelů a k čemu je sociální síť bez lidí?



Nebylo by lepší to místo pyskování prostě začít používat? Jinak se tam ti lidi neobjeví. Třeba StatusNet mimochodem používá spousta vývojářů svobodného softwaru.

Re: Kam od Googlu?

Jiří Eischmann

Odpovědět Odkaz Identi.ca jsem zkoušel používat, ale tenkrát měli fakt velké problémy s dostupností, takže mě to docela odradilo. Nevím, jak je to dneska. Ale obecně mě mikroblogovací služby příliš nezajímají. I Twitter používám spíš symbolicky. Re: Re: Kam od Googlu?

davkol

Odpovědět Odkaz StatusNet můžeš mít na vlastním serveru nebo u jiného poskytovatele než identi.ca.

Kam od Googlu?

Lukas

Odpovědět Odkaz Jo to je dobrej článek a svatá pravda. Nejlepší by bylo, kdyby spolu mohli všechny služby normálně komunikovat a stačil by jeden účet. Je děs, že na nějaký lidi člověk potřebuje icq na nějaký skype na nějaký jabber na nějaký zase fb. Tahle politika se mi nelíbí, ale s většinovou masou to nic nedělá a naopak sebou ráda nechává manipulovat, aby nemusela nad něčím navíc přemýšlet.

Kam od Googlu?

otas

Odpovědět Odkaz No tak tahle várka se jim fakt povedla. G+ jsem zrušil hned a Hangout jsem nepochopil a také nadobro opustil. Tzn zůstává mi tam jen email a ten bych tam rád nechal, teda pokud ho nedopizděj podobmým způsobem.

Kam od Googlu?

davkol

Odpovědět Odkaz Mimochodem, zrovna Hangout se mi dost líbí. Nevíte náhodou někdo o nějaké *snadno zprovoznitelné* alternativě, která by umožňovala sdílení obrazovky a veřejné streamování?

Re: Kam od Googlu?

Lukáš Jelínek

Odpovědět Odkaz Například Zoho: http://www.linuxexpres.cz/software/nastroje-zoho-pro-kooperaci Re: Re: Kam od Googlu?

davkol

Odpovědět Odkaz Pokud myslíš Zoho Meeting, tak se obávám, že to je něco úplně jiného.



1. Nezaregistroval jsem, že by tam figuroval přenos hlasu (nebo i obrazu z webkamery). To je nezbytnost.

2. Oni to mají pro dva účastníky zdarma, pro pět účastníků za pro mě nevýhodnou cenu. Já potřebuju aspoň dva účastníky a veřejný stream (ve smyslu Google Hangouts nebo Twitch.tv). Re: Kam od Googlu?

Martin

Odpovědět Odkaz http://www.bigbluebutton.org/

Kam od Googlu?

Petr

Odpovědět Odkaz Co by to bylo za linuxáka, aby nehlásal zase fragmentaci. Najednu stranu chcete spolupráci "každý s každým", i když vám musí být jasné, že to tak v businessu nefunguje. A když někdo chce nabídnout vše pohromadě, tak je to zlo. Proto se radši vyvíjí tisíce distribucí (funguje tam spolupráce mezi nimi, nebo balíčkovacími systémy?) a každý si jede podle sebe. Jen se stačí podívat, kam míří "sjednocené" Ubuntu a názory linuxáků na toto další zlo v jejich svobodném světě.

Možná to bude chtít zamyšlení nad běžnými uživateli (oni se určitě měnit nebudou), ne každý chce ladit systém přes příkazy a pořád něco řešit. To ať si dělá "nějaký správce serveru". Kolik běžných uživatelů by přešlo (radši ani nepíšu dokázalo nebo by mělo čas se s tím "nastavovat") přejít na výše uvedené řešení? Nebudu sem ty nuly ani psát. Ono je rozdíl vlastnit nějaký mobil/počítač/tablet, ale vlastnit i server/hosting... Nevím, nevím, stejně pak nastává další paranoia, protože když tam budu mít já hosting, bude ho tam mít Franta a další, tak kdy vás zase napadne, že se ten skutečný majitel serverů stal opět tím zlem? Ano já zapomněl, dát si server do sklepa bude nejlepší přístup. Možná by nebylo od věci se přestěhovat do opuštěné jeskyně, kde na vás zlo nedosáhne.



Btw jsem fanda linuxu, ale některé názory jsou proti mé opensource chuti, proto jsem do komentáře přidal i trochu nadsázky. Teď do mě Valachu! Bez tvojí kritiky nelinuxového fanatika a nařčení agenta Microsoftu by to nebyla správná diskuze.

Re: Kam od Googlu?

davkol

Odpovědět Odkaz troll alert Re: Re: Kam od Googlu?

jadd

Odpovědět Odkaz fanatic alert? Re: Kam od Googlu?

Jiří Eischmann

Odpovědět Odkaz Jde vidět, že jste nic nepochopil...

Ať si Google klidně buduje pohodlnou a jednotnou platformu služeb, ale ať je to založené na otevřených standardech. Spolupráce "každý s každým" v byznysu v mnoha oblastech funguje. Stačí se podívat třeba na takový email. Kdyby to v něm fungovalo stejně jako v IM, tak dnes musíte mít jeden účet pro Gmail, jeden účet pro Hotmail, jeden pro Seznam atd. Přijde vám to normální? Mně ne. Proto se mi poslední kroky Googlu nelíbí.

Jinak ta řešení nejsou mířena na běžné uživatele. To jsou mé osobní plány. Já po nikom nechci, aby si rozjel vlastní mail server. Re: Kam od Googlu?

Tomáš Crhonek

Odpovědět Odkaz Opravdu jsi to moc nepochopil. Spolupracovat lze bez problémů při dodržení standardů. Nikdo se moc na Google nezlobil, když zavedl "vlastní pojetí emailů" protože to stále fungovalo na SMTP a IMAP. Ať si tomu dá ksicht jaký chce, je to stále kompatibilní. Stejně tak se nikdo moc nezlobil na Google Talk, relativně standardní XMPP, které funguje globálně. Jenže to právě teď Google zarazil a uzavírá si to pro sebe.



Ano, nabízet to pohromadě je zlo. Internet byl vybudován na principech peer to peer a masivní decentralizace. Opravdu není nejlepší řešení mít "jeden" server s miliardou uživatelů, mnohem lépe je, když máte 10M serverů po 100 uživatelých. Je to robustnější. Dále, proč bychom měli svá data ukládat na servery cizí firmy a cizího státu (kde mimochodem platí jiná legislativa, než u nás), když existují technologie, které umožní si to provozovat na svém vlastním serveru, který mám pod kontrolou?

Kam od Googlu?

Pavel Kysilka

Odpovědět Odkaz zdravim,



co se tyce webovych reseni od renomovanych firem typu Google a podobne, tak se zde drzim stranou. Ono, kdyz Vam nekdo snizi prijmy v urcite oblasti na 1/4, tak s nim moc kamaradit nebudete.



Ale premyslel jsem behem par mesicu o jedne veci. Neco si zadate do skvele cloudove aplikace a rekneme, ze chcete pak caem prejit nekam jinam. Vcelku by me zajimalo, zda jde ty Vase data jeste nekam odzalohovat a premigrovat jinam. A treba by bylo zajimave odzalohovat i nejake konfigurace aplikaci. Jak to vypada v teto oblasti ?



gf

Kam od Googlu?

Miroslav Hruška

Odpovědět Odkaz Webové služby přestávají optimálně fungovat v jiných prohlížečích než Chrome. U Opery už jsem si na to zvykl, ale stěžovat si začínají i uživatelé mnohem rozšířenějšího Firefoxu.



Může mi to prosím někdo dát příklad, kdy přestávají služby optimálně fungovat? Používám Firefox na Google Docs, pak samozřejmě na osobní e-mail (plus i firemní), občas vlezu na Google+, s jiným účtem využívám YouTube a zatím jsem žádné problémy ve Firefoxu nezaregistroval, že bych si řekl: zkusím to přes Chrome.

Re: Kam od Googlu?

davkol

Odpovědět Odkaz Naposledy, když jsem to potřeboval, mi ve Firefoxu nefungovaly Google Hangouts, zatímco v Chrome ano. Zásuvný modul prostě nenaběhl, hlásilo to, že ho mám přeinstalovat, to jsem udělal a zase nic. V Chrome v pohodě.

Kam od Googlu?

VikiT.

Odpovědět Odkaz A co kalendar? integrovany s mailem abych dostal z prace mail se schuzkou ta se zapsala do kalendare a jeste se me to synchronizovalo s nejakou APP v andoidu?!

Je nejaka alternativa. Trebas i komrcni ?

Kam od Googlu?

gm

Odpovědět Odkaz Mě zajímá to tvrzení, že google zařízl externí xmpp jen proto, aby zamezil přístupu konkurenci. Čím je to podložené?



Na mě to totiž působí spíše tak, že Google chtěl zavést službu, která spolehlivě doručí zprávu bez ohledu na to jestli druhá strana zrovna je online. A to samozřejmě dokáže zajistit jen pro svou vlastní infrastrukturu. Vycházím pouze ze svého pozorování, za prvé z toho, jak je google+ hangouts designované a za druhé z toho, jaké utrpení a absolutní nejistota je použití google talku na telefonu. Nikdy nevím, jestli to, co zrovna píšu, bude doručeno, neustále mi bliká změna stavu, ať už mého, nebo toho druhého, nejspíš jak je telefon uspávaný a probouzený a jak přeskakuje mezi různýma sítěma. Prostě peklo. A samozřejmě už se mi stalo, že nějaké zprávy nebyly doručené. Takže na to, na co chci google talk na telefonu použit, je naprosto nevhodný a potřebuje být zapomenut. To hangouts vypadají slibně a vůbec mi nevadí, že budu muset být připojený na další IM síti, tím se pro mě nic nezmění, to už dávno musím být. Samozřejmě vadí ztráta kontaktů z jiných jabber sítí.



Jinak ale s vyjádřeným pocitem/názorem zcela souhlasím, jen se bojím, že to nemá řešení. Vypínání služeb rozhodně nepovažuju za zlo (teda to, že zařízli meebo, to bylo skutečné zlé), prostě je to fakt a ne jenom u googlu. Naopak, velikost a stabilita googlu dává aspoň nějaké šance novým službám na život. Kdybych se třeba svěřil do rukou nějakého nadějného startupu, mohl bych taky o danou službu přijít do třech měsíců. To považuji za největší problém u možných alternativ k google readeru.



A "srandičky" typu diaspora nebo owncloud rozhodně nejsou pro mě. Vůbec nechápu lidi, kteří jsou schopni "mamutí" službu jako owncloud nasadit na své stroje a zpřístupnit ji Internetu. Čím si tenhle relativně nový a viditelně stále výrazně zabugovaný projekt zasloužil tak velkou důvěru, že by to mohla být bezpečná služba hodná provozu na nepřátelském Internetu. A to ještě má poskytovat přístup k datům, které jsou typicky soukromé a tudíž velmi citlivé. Děkuji nechci, to radši volím past jménem Google a jeho stejně "zlou" a nesvobodnou konkurenci.