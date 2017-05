Linux E X P R E S, Canonical a NetApp budou spolupracovat na cloudových řešeních

Neděle, 7. květen 2017 | | známka 1,00





Firmy Canonical (tvůrce linuxové distribuce Ubuntu) a NetApp (významný světový hráč v oblasti datových úložišť a správy dat) se dohodly na spolupráci ohledně otevřených cloudových řešení (Open Cloud Solutions). Společně budou firmám a organizacím pomáhat s budováním škálovatelných a snadno spravovatelných veřejných i soukromých cloudů založených na distribuci Ubuntu, cloudové technologii OpenStack a úložištích NetApp. NetApp se také zapojí do partnerského programu pro cloud, který Canonical vytvořil s cílem řešit interoperabilitu v rámci technologie OpenStack.

„Mnoho organizací čelí výzvě budovat modely IT založené na OpenStacku a nasazovat je do produkce. Naše práce s firmou Canonical zákazníkům usnadní nasazování Ubuntu OpenStack s úložišti a řešením správy dat NetApp,‟ říká ke spolupráci Anthony Lye, viceprezident firmy NetApp. „Jsme nadšeni, že jsme součástí technického partnerského programu firmy Canonical pro OpenStack a jsme zavázáni pokračovat ve vývoji integrovaných cloudových řešení, aby se zjednodušilo nasazování IT a rychlé transformace nových nápadů z konceptů do produkce.‟

„NetApp a Canonical investovaly do toho, aby otevřená cloudová řešení založená na Ubuntu OpenStack a úložných technologiích NetApp bezproblémově fungovaly,‟ komentuje dohodu John Zannos ze společnosti Canonical. „Pomocí Juju, modelovacího nástroje firmy Canonical, mohou zákazníci jednoduše nasazovat OpenStack a úložiště a řešení správy dat NetApp. Společně zajistíme, aby mohly firmy snáze přijmout OpenStack eliminací domněnek ohledně jeho nasazování a správy.‟