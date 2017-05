Linux E X P R E S, ČCIŽ: Je česká státní správa „rukojmím Microsoftu“?

V praxi to státy řeší tak, že určí konkrétní otevřený formát, který bude veřejná správa povinně používat. Tedy v případě kancelářských dokumentů je to ODF. Má to tak například Velká Británie. Musí se k tomu přistupovat racionálně a ne přísně formalisticky. U nás například platí povinnost zveřejňovat některé informace ve "strojově čitelném formátu". Logické by bylo, zvolit vhodný a co nejjednodušší existující standard, případně na takovém standardu formát založit (takhle u nás vznikl například formát ISDOC pro elektronickou fakturaci - ale jeho nasazení v praxi je bohužel hodně malé). Jenže na ministerstvu financí usoudili, že je takovým formátem PDF s textovou vrstvou a takto realizovali seznam blokovaných webů podle zákona o hazardních hrách. To asi ani nepotřebuje komentář...

ČCIŽ: Je ... „rukojmím Microsoftu“? Zbytečné výdaje x chybějící prostředky

Jirka2

Odpovědět Odkaz

1) Naprostý souhlas s Jirkou (1): nejprve zákonná úprava a naprosto nekompromisně všude (stát, kraje, obce...) vyžadovat komunikaci v otevřeném formátu (a také povinnost poskytovat otevřená data všude, kde mají povinnost určitá data zpřístupnit).



2) Teprve pak řešit vybavení aplikacemi...



3) Velká část úředníků (řekl bych minimálně 3/4, pravděpodobně i mnohem více) navíc např. MS Office vůbec nepotřebuje. Kdyby se řešilo vhodnou aplikací (viz reálný příklad níže), nejen by se ušetřilo za licence, ale pomohlo by úředníkům i dalším osobám.



4) V důsledku všeho uvedeného článku se pak nesmyslně utrácí nejen za software, ale i za hardware a jinde naopak mnoho úředníků musí pracovat na příšerném hardware (opět viz reálné příklady níže).



Reálné příklady:

A) Moje příbuzná pracuje na nejmenovaném úřadě v Praze.

a) Většinu pracovní doby používá jednu aplikaci ve Windows, ale především dvě DOS aplikace. Poměrně často si musí něco vyhledat v jedné aplikaci, v jednom DOSovském okně a pak to ručně přepsat do políčka v druhé DOS aplikaci.

b) Na hardware nejsou peníze, takže např. CRT monitor měla ještě dlouho poté, když už se všude používali LCD monitory. PC je upgradovaná "stará šunka", ráno po zapnutí PC, kdy se mimo jiné aktualizuje antivir, se na něm minimálně 10 až 15 minut opravdu nedá vůbec pracovat.

c) Aplikace často padají, když jsou v úřadu "špičky" je celý systém přetížen a má výpadky třeba i desítky minut, PC pak musí většina úředníků restartovat třeba 10x za den a v práci jsou mnohdy dlouho po skončení pracovní doby.

d) Na Windows 7 úřad přešel v nejzazším možném termínu, část PC dokonce používala Windows XP ještě několik měsíců po ukončení jejich technické podpory, než se sehnaly aspoň nějaké peníze na jejich upgrade, aby tam Windows 7 vůbec šlo spustit.

e) V MS Word píší úředníci poměrně hodně dopisů, které se pak posílají lidem. Ale to znamená, že do víceméně stejného textu (asi tak 3 druhy dopisů) opět ručně opisují několik údajů z výše uvedených DOS aplikací! Kdyby na to byla vhodná aplikace, tak nejen žádný MS Office nepotřebují, ale ještě by úřednici ušetřili spoustu času za nesmyslné ruční opisování, všechny dopisy by byly centrálně evidovány a uloženy na serveru a nikoli roztroušeny ve stovkách DOC souborů na desítkách PC (příp. nikde) atd....

f) Mimochodem všichni úředníci mají kompletně zablokován přístup na Internet (kromě úředního mailu a pár webů ministerstva a úřadů). Asi před rokem jim povolili ještě jizdnirady.cz, to bylo radosti! (Předtím mi příbuzná často volala a dopravní spojení jsem ji hledal já.) Takže rozhodně není pravda, že by úředníci půlku pracovní doby trávili na Internetu/sociálních sítích.

Podobná situace je ještě na několika dalších úřadech, jen ji neznám tak dopodrobna





B) Detašovaný úřad patřící pod ministerstvo, mimo Prahu. Známá mě poprosila, abych se přišel podívat na její PC, protože ji během práce stále píše podivné hlášky v angličtině a aplikace se zasekne.

Aplikace napsaná v MS Access, vyplňoval se poměrně rozsáhlý formulář (nějaká žádost), který byl již z velké části předvyplněn. PC mělo opět strašně málo paměti a bylo pomalé jako "šnek". Zhruba každou hodinu pak vyběhla chybová hláška

"Temporary database file has grown too large" nebo tak nějak a aplikace totálně zatuhla, bylo nutno ji násilně ukončit. Pochopitelně nová data z posledního formuláře byla pryč a jen samotné opětovné spouštění aplikace trvalo pěkně dlouho.



Zde byla aplikace špatně naprogramována nebo to bylo jen tím nedostatkem paměti (na disku bylo místa dost) nevím, ale vyzkoušeli jsme, že když se vždy nejvýše po vyplnění tří formulářů aplikace preventivně ukončí a znovu spustí, tak se chybová hláška již neobjeví. Po pár měsících mi pak známá radostně sdělovala, že se konečně našly nějaká peníze na upgrade jejího PC, které je nyní mnohem rychlejší a již nemusí ani aplikaci neustále zavírat.