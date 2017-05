Linux E X P R E S, DRM v traktorech vede zemědělce k nelegálnímu softwaru

Středa, 22. březen 2017 | | 6 | známka 1,00





Traktory vyráběné firmou John Deere mají instalován firmware, který zásadním způsobem omezuje možnosti majitele ohledně toho, co může se svým strojem dělat. Zejména se to týká oprav, které lze provádět jen prostřednictvím autorizovaných servisů, což může prodloužit dobu do opravy poruchy a zvýšit náklady. Zároveň se výrobce vzdává odpovědnosti za škody způsobené jeho firmwarem.

Mnozí američtí zemědělci proto do traktorů instalují upravený firmware z Ukrajiny, Polska apod. „Pokud si farmář koupí traktor, měl by mít možnost si s ním dělat, co chce,“ říká Kevin Kenney, zemědělec a obhájce práv na opravu. „Chcete vyměnit převodovku a vezmete traktor k nezávislému mechanikovi – ten může namontovat novou převodovku, ale traktor z opravny neodjede. Deere si naúčtuje 230 dolarů, plus 130 dolarů za hodinu technika, který přijede a připojí se na USB port, aby autorizoval vyměněný díl.“

Firmware si lze pořídit přes diskusní fóra, kam lze získat přístup například zakoupením fiktivní diagnostické komponenty. Tamtéž je k dispozici další software, umožňující ovládat a nastavovat technické parametry různých součástí traktoru.

V roce 2015 byla v USA schválena výjimka umožňující modifikovat software u strojů (včetně automobilů a například i traktorů) v případě, že je to nezbytné pro jejich používání, diagnostiku a opravy. Je však otázka, zda lze takový software dále šířit (pozn. aut.: pravděpodobně ne). Kevin Kenney a další zemědělec Danny Kluthe se snaží dosáhnout toho, aby bylo „právo na opravu“ začleněno do právního řádu státu Nebraska (sedm amerických států už to tak má).