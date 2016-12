Linux E X P R E S, Italský soud: Embedding není porušením autorských práv

Italský soud: Embedding není porušením autorských práv

nechápu tyhle hudební a filmové vydavatele a kolektivní správce... přeci když jsem si koupil paměťové médium už jsem si licenci na všechnu hudbu,filmy a další obsah zaplatil díky autorskému poplatku, tudíž by mělo být vše co mají pod palcem volně ke stažení pro každého kdo si na to koupil médium s dostatečnou kapacitou...