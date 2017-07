Linux E X P R E S, Linus Torvalds testuje „hračky‟, čtěte na Google+

Neděle, 23. červenec 2017 |





Linus Torvalds kdysi vytvořil Linux, jádro operačního systému, a dodnes je jedním z hlavních aktérů jeho vývoje. Ovšem tím jeho aktivity nekončí. Rád zkouší různé technické hračky (gadgets) a nyní si výsledky testů můžete přečíst na sociální síti Google+ (v kolekci Working Gadgets). Zatím jsou k dispozici tři testy – regulátory Atomic Aquatics pro potápěče, WiFi přístupový bod Ubiquiti UniFi a automatické kočičí WC Litter-Robot III Open Air.

„Vyhazoval jsem spousty starých hraček, které už nepoužívám. Protože bláznivé hračky zbožňuji a ne všechny jsou skvělé nebo zůstávají užitečné. Nejsou to vždy věci pro počítač: moje žena může osvědčit přidání bláznivých kuchyňských hraček, které jsem vyzkoušel. Ale zatímco jsem čekal, až mi doběhne kompilace, rozhodl jsem se něco napsat o některých z hraček, u kterých jsem si ověřil, že fungují; ne o těch všech křápech, co nefungují. Protože i když 90 % hraček, které si kupuji, není zase tak skvělých, jsou stále i takové, které plní očekávání. Tedy pravidlo je: žádné kecy. Jen dobré věci. Protože tohle je o šťastných hračkách,‟ vysvětluje Linus Torvalds, jak to celé vzniklo.